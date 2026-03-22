Ремейк Resident Evil 3 достиг лучшего пикового онлайна за последние годы в Steam благодаря 90% скидке

Ремейк Resident Evil 3, возможно, не самый высоко оценённый ремейк в серии survival horror от Capcom, но по цене, граничащей с символической, он становится покупкой, которую трудно игнорировать поклонникам жанра. И игроки в Steam с этим согласны.

С 90% скидкой, всего за 3,99€ на платформе Valve, это самая низкая цена, по которой игра когда-либо продавалась. Эта цена, похоже, привлекла внимание игроков, как показывают данные Steam.

Влияние на статистику было незамедлительным. Согласно данным SteamDB, количество одновременных пользователей Resident Evil 3 Remake за последние 24 часа превысило 20 000, что является самым высоким показателем с момента выхода игры в апреле 2020 года и уступает только показателю на старте продаж.

Хотя это всё ещё далеко от пика в 60 000 игроков, достигнутого на старте, это всё же значительное увеличение по сравнению со средним показателем в 1000 игроков в день до начала акции.

Частично этот рост также обусловлен недавним успехом Resident Evil Requiem. Новая глава франшизы взбудоражила фанатов, и многие игроки, прошедшие Requiem, похоже, нашли в ремейке третьей части возможность продолжить игру в жанре survival horror.