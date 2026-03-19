Resident Evil 3: Remake продаётся в Steam с рекордной скидкой 90%

Экшен-хоррор Resident Evil 3: Remake в настоящее время можно приобрести в Steam с самой крупной скидкой в 90%, что делает покупку одной из самых выгодных за последнее время, особенно с учетом того, что последняя скидка была 75%. Акция проводится в рамках весенней распродажи Capcom, однако такая огромная скидка доступна только для 3-й части серии Resident Evil, в то время как другие части серии, либо получили небольшие скидки, либо не получили их вовсе.

Resident Evil 3 — это ремейк культовой классики, вышедший в 2020 году на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Игра создана на базе движка RE Engine и предлагает современную графику, переработанный геймплей и более динамичное повествование по сравнению с оригиналом.

Сюжет разворачивается в Раккун-Сити во время вспышки вируса, превращающего людей в зомби. Игроки берут на себя роль Джилл Валентайн, сотрудницы S.T.A.R.S., которая пытается выбраться из охваченного хаосом города. На протяжении всей игры её преследует биологическое оружие Nemesis — один из самых узнаваемых антагонистов серии, создающий постоянное напряжение и давление на игрока.

Геймплей сочетает исследование, решение головоломок и напряжённые сражения с ограниченными ресурсами. Игрокам предстоит тщательно управлять боеприпасами, избегать лишних столкновений и искать пути выживания в условиях постоянной угрозы. Помимо основной кампании, проект также включает асимметричный мультиплеерный режим Resident Evil Resistance.

Resident Evil 3 Remake остаётся одним из заметных представителей жанра survival horror последних лет, предлагая современное переосмысление классической истории и динамичный игровой процесс, способный заинтересовать как новых игроков, так и поклонников серии.

Весення распродажа может быть еще выгоднее, если пополнить Steam у нас! У нас комиссия, которой не страшны колебания курса, точная сумма зачисления (без "конвертаций") и кешбек для тебя и всех друзей. А, где кэшбек - там и ценные призы, включая дополнительные деньги на Steam.