Утерянная Biohazard: The Episodes, спин-офф Resident Evil 3, была обнаружена и восстановлена энтузиастами сохранения игр

Среди малоизвестных частей знаменитой серии Resident Evil есть спин-офф, который Capcom издала эксклюзивно в Японии и только на некоторых мобильных устройствах: Biohazard: The Episodes, выпущенная в 2007 году. Эта игра была выпущена только на японских телефонах, поэтому её очень сложно найти за пределами того периода, и её также сложно запустить с помощью эмулятора.

Однако специалисту по сохранению игр Yuvi удалось восстановить её благодаря обнаружению оригинального программного обеспечения и эмуляции, что позволило этому спин-оффу спастись от забвения.

Это игра, созданная на основе Resident Evil 3 и напрямую связанная с этой частью, которая включает в себя несколько новых приключений Джилл в качестве главной героини в кишащем зомби Раккун-Сити.

Это, очевидно, очень устаревшая игра, созданная на Java для платформ с крайне ограниченными возможностями, но она интересна тем, что встречается редко и её практически невозможно найти за пределами Японии. Кроме того, она показывает новый взгляд на вторжение зомби в Раккун-Сити.

В начале 2000-х годов Capcom выпустила несколько игр Resident Evil в этом формате, в четырёх из которых фигурировали главные герои серии: Biohazard: The Missions, Biohazard: The Stories, Biohazard: The Episodes и Biohazard: The Operations.

Если вы хотите попробовать игру самостоятельно, она должна быть доступна через Keitai World Launcher от Yuvi.