Вышла версия 2.2 мода RE:Enhance для Resident Evil 3, улучшающего предварительно отрисованные фоны

Мод RE:Enhance, пожалуй, лучший для перепрохождения классической игры Capcom Resident Evil 3. Недавно его создатель выпустил совершенно новую версию.

Для тех, кто не знал, этот мод улучшает предварительно отрисованные фоны с помощью инструментов искусственного интеллекта. Более того, создатель мода внёс тысячи ручных правок в фоны. В результате игра выглядит более чёткой и детализированной, чем раньше.

Интересно то, что этот мод, похоже, предлагает лучшие фоны, чем Seamless HD Project. По крайней мере, так утверждает создатель мода. В подтверждение своих слов SonicB00M поделился несколькими сравнениями между SHDP и RE: Enhance.

Версия 2.2 вносит множество улучшений, благодаря которым мод выглядит намного лучше. Самое большое изменение заключается в том, что сотни плакатов, вывесок и этикеток по всей игре были вручную исправлены, очищены или даже полностью переделаны. Многие из этих текстовых деталей были нечитаемы при исходном низком разрешении игры. При масштабировании изображений инструменты ИИ часто ошибались и создавали неразборчивый или странно выглядящий текст.

Чтобы исправить это, моддер сам просмотрел каждое изображение и улучшил все мельчайшие детали. В некоторых случаях он даже создал новые ресурсы, которые по-прежнему соответствуют стилю и атмосфере игры. Благодаря этому большая часть размытого или странного текста, сгенерированного ИИ, теперь исчезла. Однако он не исправил оригинальные орфографические ошибки Capcom (например, «Japanies Food», «Restourant» или «Shoues»). По его словам, он оставил их, чтобы игра могла сохранить свою первоначальную индивидуальность.

SonicB00M также улучшил внешний вид большинства зомби и трупов на заднем плане. Благодаря этому они теперь гораздо лучше сливаются с окружающей средой. Файлы эпилога, портреты в инвентаре и финальные заставки были полностью переработаны. Новые файлы эпилога очень похожи на оригиналы, но теперь имеют гораздо более высокое разрешение и большую детализацию.

Многие текстуры для 3D-моделей также были улучшены. Например, Немезис теперь выглядит намного детальнее. Лица и одежда персонажей также больше не имеют размытого, «смазанного» вида, который был у старых инструментов масштабирования с использованием ИИ.

