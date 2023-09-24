Ада Вонг из ремейка Resident Evil 4 получит полуметровые фигурки с одеждой и без

Fanart Studio начала прием предзаказов на новую фигурку Ады Вонг, персонажа из ремейка Resident Evil 4. Данная статуэтка выделяется своей высотой: она составит около 58 сантиметров. Фигурка доступна в масштабе 1/3 и предлагается в двух вариантах. Один из комплектов включает дополнительную обнаженную статуэтку.
Стандартный набор включает только фигурку персонажа в одежде и сменную руку с оружием. Deluxe-версия предлагает фанатам как базовую, так и раздетую версии фигурки, а также три сменные головы, одна из них неокрашенная.
Стоимость стандартной версии составит 667 долларов (около 64 059 рублей), а обнаженный Deluxe-комплект 860 долларов — (82 596 рублей). Фигурки будут выпущены ограниченным тиражом.
https://miraicollectibles.com/fanart-studio-ada-wong-resident-evil-4#preview-6
держите фулл, правда там только одна фотка(где ракурс спереди и сзади), сразу с двумя фотками(особенно с той где ракурс поближе) никак не могу найти
- три сменные головы
мощно:XD
Рожа чета не але...
Она не из силикона, отверстий нет, так что бесполезная
фигурка, вроде, по ремейку, а лицо,как будто бы, из ре 4\6 , даже интересно, под руководством капком делается и они в очередной раз не определились какой персонаж актуальный или создатели фигурок вольны в своём творчестве?
Лицо жестяк! Версия re 4 оригинал 🤣🤣🤣🤣
Полноразмерную бы сделали
Реальную бы куклу Ады...из Ремейка..она секси
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