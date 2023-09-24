Ада Вонг из ремейка Resident Evil 4 получит полуметровые фигурки с одеждой и без ©

Fanart Studio начала прием предзаказов на новую фигурку Ады Вонг, персонажа из ремейка Resident Evil 4. Данная статуэтка выделяется своей высотой: она составит около 58 сантиметров. Фигурка доступна в масштабе 1/3 и предлагается в двух вариантах. Один из комплектов включает дополнительную обнаженную статуэтку.

Стандартный набор включает только фигурку персонажа в одежде и сменную руку с оружием. Deluxe-версия предлагает фанатам как базовую, так и раздетую версии фигурки, а также три сменные головы, одна из них неокрашенная.

Стоимость стандартной версии составит 667 долларов (около 64 059 рублей), а обнаженный Deluxe-комплект 860 долларов — (82 596 рублей). Фигурки будут выпущены ограниченным тиражом.