Ада Вонг из Resident Evil 4 получила официальную фигурку-нендороид

Поклонники франшизы Resident Evil, которые неравнодушны к коллекционным предметам, могут порадоваться: Capcom и GoodSmile официально объявили о выпуске нендороида культовой Ады Вонг из Resident Evil 4.

Предварительные заказы на миниатюру уже открыты в таких магазинах, как AmiAmi в Японии, по цене 6800 японских иен ( ~47 долларов).

Фигурка Ады создана художником LU и выполнена в классическом стиле с двумя выражениями лица - стандартным и улыбающимся. В комплекте с фигуркой идут различные аксессуары, включая оружие Blacktail AC и TMP, и даже плюшевый брелок, придающий загадочной агентессе нотки индивидуальности.

Поставки запланированы на декабрь 2025 года.