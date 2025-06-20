ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.3 16 875 оценок

Ада Вонг из Resident Evil 4 получила официальную фигурку-нендороид

Gruz_ Gruz_

Поклонники франшизы Resident Evil, которые неравнодушны к коллекционным предметам, могут порадоваться: Capcom и GoodSmile официально объявили о выпуске нендороида культовой Ады Вонг из Resident Evil 4.

Предварительные заказы на миниатюру уже открыты в таких магазинах, как AmiAmi в Японии, по цене 6800 японских иен ( ~47 долларов).

Фигурка Ады создана художником LU и выполнена в классическом стиле с двумя выражениями лица - стандартным и улыбающимся. В комплекте с фигуркой идут различные аксессуары, включая оружие Blacktail AC и TMP, и даже плюшевый брелок, придающий загадочной агентессе нотки индивидуальности.

Поставки запланированы на декабрь 2025 года.

19
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
saa0891

Что то они не ту часть тела увеличили.

.

10
Kubominator

Ага, вообще не шарят

1
Costollom
Что то они не ту часть тела увеличили.

Да, вот раньше умели...

Леший3

не интересная