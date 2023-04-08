Актер озвучки Леона в ремейке Resident Evil 4 осудил "Twitter-троллей" за оскорбления в адрес Лили Гао ©

После того, как против исполнительницы роли Ады Вонг в ремейке Resident Evil 4 развернулась настоящая травля со стороны фанатов, ее коллега и исполнитель главной роли в игре Ник Апостолидес встал на ее защиту.

В интервью изданию The Gamer, посвященном его роли в серии игр и, в частности, в недавнем ремейке, Апостолидес нашел время, чтобы назвать "троллей из Твиттера" виновными в травле в Интернете, которой от их виртуальных рук подверглась его коллега Лили Гао. Получив вторую попытку сыграть Аду Вонг в ремейке Resident Evil 4, Гао в минувшие выходные удалила свою личную страницу в Instagram в ответ на издевательства в Интернете по поводу ее роли в игре. Хотя эти комментарии больше не существуют из-за личной чистки Гао, многочисленные сообщения указывают на то, что фанаты серии были расстроены тем, что она приуменьшила сексуальность Ады Вонг в сравнении с тем, как это делала прежняя исполнительница роли Джолин Андерсон.

Как и Гао, ремейк Resident Evil 4 - не первая игра франшизы, в которой Апостолидес проявил свой актерский талант: он начал играть Леона в ремейке Resident Evil 2 2019 года. Однако последняя игра стала их первым совместным проектом по Resident Evil. Апостолидес сказал, что разговаривал с Гао с тех пор, как начались нападки на нее, и высказал слова поддержки, заметив, что он тоже получал негативные комментарии от поклонников серии, когда дебютировал в ней.

"Когда вышла Resident Evil 2, это произошло сразу же", - сказал он. "Некоторым людям понравился голос, но многие были влюблены в других актеров, которые озвучивали Леона, поэтому они не совсем приняли меня. В итоге негатив сочетался с позитивом".

Кроме того, Апостолидес отметил, что при работе с популярными персонажами, которых уже играли другие актеры, фанатам гораздо легче критиковать человека, только что вошедшего в роль. "Я сказал ей, что прежде всего нельзя принимать это близко к сердцу", - отметил он. "Каждый раз, когда ты берешь на себя роль любимого персонажа, у людей будет свое мнение. И если люди недовольны, это будут самые громкие крики".

Хотя интервью показывает, что он вроде бы поощрял Гао стать более толстокожей, когда дело доходит до принятия критики от токсичных фанатов, он также отмечает, что женщины, члены сообщества LGBTQIA+ и другие меньшинства, похоже, были мишенью гораздо чаще, чем их белые, гетеросексуальные, мужские коллеги. Более того, Апостолидес не оправдывает токсичное поведение фанатов, которое привело к ответной реакции на Гао, даже зайдя так далеко, что наклеил ярлык "Твиттер-троллей" на тех, кто ее домогался.

Апостолидес, как он отмечает в интервью, является давним поклонником Resident Evil, впервые взяв в руки игру Resident Evil 2 в 1998 году. Любовь Гао к франшизе - и в частности к Аде Вонг - также была хорошо задокументирована в ее собственных интервью.