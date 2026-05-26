Архивное интервью раскрыло, как геймдизайн Resident Evil 4 повлиял на команду The Legend of Zelda

Благодаря порталу Games Radar в сети снова всплыло интервью 2005 года, которое продюсер серии The Legend of Zelda Эйдзи Аонума дал журналу EDGE. Выяснилось, что во время работы над The Legend of Zelda: Twilight Princess для GameCube и Wii он был буквально очарован игрой Resident Evil 4 от Capcom, назвав ее «потрясающей». Вот его слова:

«Недавно я играл в Resident Evil 4. Это… поразительная, очень классная вещь. Иногда я ловлю себя на мысли: "Да, у них получилось. Мне следовало сделать это самому"».

Геймдизайнер также в шутку или всерьез добавил, что разработчики из Capcom сами могли вдохновляться его серией при создании некоторых эпизодов. Аонума подчеркнул, что авторы экшен-хоррора RE4 выбрали абсолютно верный вектор развития, которому он может многому научиться.

Впрочем, в 2005 году было практически невозможно заниматься геймдизайном и игнорировать Resident Evil 4. Этот хит перевернул индустрию точно так же, как в свое время это сделали знаковые части Zelda — Ocarina of Time и Breath of the Wild. И пускай заимствования из хоррора Capcom в играх Nintendo не очевидны, эта история — отличный повод перепройти Twilight Princess и взглянуть на нее под совершенно новым углом.