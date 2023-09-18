Битва с боссом и новые способы перемещения в геймплейных роликах дополнения Separate Ways для ремейка Resident Evil 4

Компания Capcom представила эффектный релизный трейлер предстоящего сюжетного дополнения Separate Ways для ремейка Resident Evil 4, но на этом дело не ограничилось — компания показала геймплей различным западным изданиям и разрешила опубликовать свои впечатления от увиденного.
Например, авторы портала VGC собрали несколько лучших фрагментов из этого видеоролика в подборку, дополнив ее комментариями, в которых подробно рассказывается о DLC.
В дополнении Separate Ways, которое не вошло в первоначальную версию игры для GameCube, но было включено в другие версии игры, Ада Вонг рассказывает о событиях Resident Evil 4 с новой точки зрения.
На кадрах из новой версии показана беседа Ады с Вескером, который просит ее достать таинственный предмет под названием "Янтарь". Также показан геймплей из боевых сцен, в частности, как Ада использует свое специальное оружие Grappling Gun чтобы подтягиваться к врагам. Также показан бой с боссом Эль Гиганте, в котором Ада с помощью Grappling Gun прыгает с крыши на крышу, чтобы избежать атак гигантского врага.
DLC Separate Ways появится в ремейке Resident Evil 4 21 сентября
Ну вообще красавцы, всех вырезанных боссов добавили, лазеры вернули и уровень на вагонетки вставили + роль Вескера значительно увеличели! Кто там жаловался по поводу вырезанного контента в Ремейке? Что еще скажете?
скажу, что раньше это было не dlc. или если вырезать и продать отдельно уже не считается вырезанным?
чёт не увидел u3 тут
А тебе обязаны всё и сразу что ли показать и не оставить не каких сюрпризов на релизе?
Крюк-кошка многое меняет в геймплее, он стал более динамичней. Мне нравится!
Если я покупал предзаказ премиум версию основной игры, то я получается бесплатно получаю дополнение? Я правильно понял?
Нет в вашу премиум версию входят только скины о DLC некаких упоминаний не было
10 бачинских цена дополнения, как писали
по губам тебе лишь проведут, наивный чукотский парень