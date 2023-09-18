Битва с боссом и новые способы перемещения в геймплейных роликах дополнения Separate Ways для ремейка Resident Evil 4 ©

Компания Capcom представила эффектный релизный трейлер предстоящего сюжетного дополнения Separate Ways для ремейка Resident Evil 4, но на этом дело не ограничилось — компания показала геймплей различным западным изданиям и разрешила опубликовать свои впечатления от увиденного.

Например, авторы портала VGC собрали несколько лучших фрагментов из этого видеоролика в подборку, дополнив ее комментариями, в которых подробно рассказывается о DLC.

В дополнении Separate Ways, которое не вошло в первоначальную версию игры для GameCube, но было включено в другие версии игры, Ада Вонг рассказывает о событиях Resident Evil 4 с новой точки зрения.

На кадрах из новой версии показана беседа Ады с Вескером, который просит ее достать таинственный предмет под названием "Янтарь". Также показан геймплей из боевых сцен, в частности, как Ада использует свое специальное оружие Grappling Gun чтобы подтягиваться к врагам. Также показан бой с боссом Эль Гиганте, в котором Ада с помощью Grappling Gun прыгает с крыши на крышу, чтобы избежать атак гигантского врага.

DLC Separate Ways появится в ремейке Resident Evil 4 21 сентября