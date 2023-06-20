Благодаря этому моду, Ада Вонг в ремейке Resident Evil 4 заговорила оригинальным голосом ©

ProMontreal и Destructo выпустили невероятный мод для ремейка Resident Evil 4, который заменяет голос Ады Вонг. Используя инструменты искусственного интеллекта, моддеры смогли приблизиться к голосу оригинальной актрисы, и результат получился поистине умопомрачительным.



Невероятно также то, насколько "страстными" на самом деле являются новые диалоговые реплики, по сравнению с актрисой озвучки из ремейка, чей голос был плоским и безжизненным. Скачать новую модификация для игры можно прямо с нашего сайта через торрент.

Просто посмотрите следующее видео. Можно было бы ожидать, что игра будет иметь такую озвучку по умолчанию. Вместо этого мы имеем дело с моддерами, использующими ИИ для улучшения голосовых реплик.