Более 600 неиспользованных реплик Resident Evil 4 Remake утекли в сеть - Capcom хотела связать игру с Village

В сеть утекли более 30 минут полностью озвученных, но вырезанных реплик из Resident Evil 4. Моддер Keff0 обнаружил на диске версии игры для PS5 671 неиспользованную реплику Леона, Луиса, Эшли и Торговца. При этом на PC-версии эти материалы отсутствуют.

Особое внимание фанатов привлекла одна из реплик Торговца. В ней он говорит:

«А, вижу, вы не новичок в деревнях. Герцог? Парень подаёт надежды».

Таким образом, Capcom, судя по всему, изначально планировала напрямую связать Торговца из ремейка Resident Evil 4 с Герцогом из Resident Evil Village.

Это особенно интересно, поскольку сам Герцог в Village уже отсылает к своему коллеге из RE4, произнося знаменитую фразу «What’re ya buyin’?» и называя её словами старого друга.

Но на этом находки не заканчиваются. В файлах ремейка обнаружены и неиспользованные анимации смерти Торговца. Судя по данным сохранений, игроки первоначально могли убить его, после чего его магазин закрывался, а сам персонаж больше не появлялся до конца прохождения. Такая механика сделала бы ремейк ближе к оригинальной игре.

Почему Capcom отказалась от этих идей — неизвестно. Возможно, разработчики решили не превращать Торговца в потенциально убиваемого персонажа или посчитали прямую связь с Village лишней для истории RE4.

Утечка также показывает, насколько много контента может оставаться за пределами финальной версии крупных игр: помимо реплик и анимаций, разработчики часто вырезают целые сцены, персонажей, врагов и другие материалы.