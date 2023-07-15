Capcom интересуется вашим мнением о ремейке Resident Evil 4 и предлагает обои за прохождение опросника ©

Спустя четыре месяца после выхода ремейка Resident Evil 4 в марте этого года Capcom запустила опросник среди геймеров, купивших игру, чтобы узнать их мнение по этому поводу.

Опросник, доступный по этому адресу, будет открыт до 31 августа и специально предназначен для геймеров, которые приобрели и/или играли в Resident Evil 4 Remake. Если вы попадаете в эту категорию, вы можете сообщить Capcom, какую версию игры вы купили, когда вы ее купили, завершили ли вы кампанию, насколько вам понравился сюжет, персонажи, графика, система управления, звук, элементы ужасов, баланс сложности и другие аспекты игры, а также играли ли вы в какую-либо другую Resident Evil в прошлом. В конце опроса, который займет у вас не более четверти часа, в качестве благодарности вы получите обои с ключевым артом Resident Evil 4 Remake в высоком разрешении.