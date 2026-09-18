Capcom опубликовала рейтинг самых популярных героев и злодеев Resident Evil в честь 30-летия франшизы

В честь 30-летия серии Resident Evil компания Capcom провела официальный опрос "Resident Evil 30th Anniversary Poll". Голосование проходило на портале Resident Evil Portal и было доступно только зарегистрированным участникам программы Resident Evil Ambassadors. Прием голосов продолжался с 15 по 29 июля 2026 года. Фанаты голосовали в нескольких категориях, включая любимые игры, героев (положительных персонажей), злодеев, существ/монстров, оружие, памятные моменты и другие номинации. Результаты были опубликованы в специальном юбилейном издании - журнале Nikkei Entertainment! BIOHAZARD 30th Special в сентябре 2026 года.

Леон С. Кеннеди уверенно занял первое место в списке самых популярных героев. Самой популярной женщиной серии была признана Джилл Валентайн, несмотря на то, что ей уделялось преступно мало времени в играх. Ада Вонг обошла Клэр Редфилд и Итана Уинтерса, что вызвало немало обсуждений среди фанатов - ее неоднозначная роль и популярность в ремейках заметно укрепили позиции персонажа.

Альберт Вескер ожидаемо возглавил список злодеев. Любопытно, что в ТОП-10 смог залететь даже такой новичок как Зено - видимо, сказалась схожесть с Вескером. Полные результаты выглядят следующим образом:

Список охватывает всю серию - от классических игр 1990-х до ремейков и новых частей (RE7, Village, RE4 Remake). Результаты отражают как любовь к "старой гвардии", так и популярность персонажей из более поздних игр.