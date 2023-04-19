Capcom поблагодарила Синдзи Миками за то, что ему понравился ремейк Resident Evil 4

Несомненно, разработка ремейка четвертой части Resident Evil от Capcom, была непростой задачей из-за того, что у игры огромное наследие, а ее оригинальный создатель, Синдзи Миками, давно не работает с Capcom.
За прошедшие несколько дней в своем аккаунте в Twitter Миками начал публиковать твиты, в которых он сообщил, что пережил все события в ремейке до самого конца игры, а после чего положительно оценил игру.
В официальном аккаунте Capcom поблагодарили Миками за то, то, что он прошел игру, а также выразили ему свое уважение, так словно им стало легче от того, что режиссер и создатель вселенной Resident Evil получил удовольствие от того, что сам прошел ремейк:
Спасибо, что получили удовольствие! Спасибо за игру!
И все же Capcom разработчики это те ребята на которых стоит ровняться другим студиям геймдева. Шикарные ремейки с шикарной оптимизацией, а серия игры RE великолепна. Продолжайте в том же духе ребята, вы в наших сердечках навсегда =)
Ремейки*
Благодарю, исправил)
У них только один нормальный ремейк - ремейк первого RE. Все остальное - дно.
Никто не поведется на твою провокацию )
а я покакал, пили новость про это