Capcom поблагодарила Синдзи Миками за то, что ему понравился ремейк Resident Evil 4 ©

Несомненно, разработка ремейка четвертой части Resident Evil от Capcom, была непростой задачей из-за того, что у игры огромное наследие, а ее оригинальный создатель, Синдзи Миками, давно не работает с Capcom.

За прошедшие несколько дней в своем аккаунте в Twitter Миками начал публиковать твиты, в которых он сообщил, что пережил все события в ремейке до самого конца игры, а после чего положительно оценил игру.

В официальном аккаунте Capcom поблагодарили Миками за то, то, что он прошел игру, а также выразили ему свое уважение, так словно им стало легче от того, что режиссер и создатель вселенной Resident Evil получил удовольствие от того, что сам прошел ремейк:

Спасибо, что получили удовольствие! Спасибо за игру!