Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 546 оценок

Capcom поблагодарила Синдзи Миками за то, что ему понравился ремейк Resident Evil 4

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Gruz_
Новости

Несомненно, разработка ремейка четвертой части Resident Evil от Capcom, была непростой задачей из-за того, что у игры огромное наследие, а ее оригинальный создатель, Синдзи Миками, давно не работает с Capcom.

За прошедшие несколько дней в своем аккаунте в Twitter Миками начал публиковать твиты, в которых он сообщил, что пережил все события в ремейке до самого конца игры, а после чего положительно оценил игру.

В официальном аккаунте Capcom поблагодарили Миками за то, то, что он прошел игру, а также выразили ему свое уважение, так словно им стало легче от того, что режиссер и создатель вселенной Resident Evil получил удовольствие от того, что сам прошел ремейк:

Спасибо, что получили удовольствие! Спасибо за игру!
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
RkeeppeR

И все же Capcom разработчики это те ребята на которых стоит ровняться другим студиям геймдева. Шикарные ремейки с шикарной оптимизацией, а серия игры RE великолепна. Продолжайте в том же духе ребята, вы в наших сердечках навсегда =)

2
брaтанчик

Ремейки*

0
RkeeppeR брaтанчик

Благодарю, исправил)

0
Your Hair is Beautiful

У них только один нормальный ремейк - ремейк первого RE. Все остальное - дно.

-1
Talkyfuzzball Your Hair is Beautiful

Никто не поведется на твою провокацию )

0
AGS37

а я покакал, пили новость про это

-4