Capcom потребовали удалить мод для ремейка Resident Evil 4, обнажающий Эшли

Capcom попросили моддера под псевдонимом TechMiller удалить свой мод для ремейка Resident Evil 4, который снимал с Эшли всю одежду.
Свой мод моддер опубликовал на известном сайте NexusMods. Как он написал на странице другого своего мода, одевающего Эшли в кожаные трусики и лифчик, просьбу Capcom он выполнил, и отдельной страницы на сайте мод на голенькую Эшли больше не имеет. Но, к счастью, файл не понравившегося Capcom мода все еще можно скачать со страниц других модов TechMiller.
Почему Capcom не хотят видеть как игроки раздевают Эшли - известно только им одним. И что интересно, моды на голых Леона и торговца с большими хозяйствами Capcom трогать не стали и они до сих пор имеют свои отдельные страницы на NexusMods.
Ханжество какое. Это наверное просто маркетинговая компания такая, чтобы попиариться на пустом месте . Либо в компанию набрали подобие swj отбросов и феменисток. Плохой признак, в будущих играх можем увидеть деградацию, и уродливых, жирных , черных женских персонажей. (на подобие истории с Aloy в Horizon)
Capcom уже давно деградировали. В ремейке второй части они дали Клэр больше одежды, в ремейке третей они дали Джилл штаны вместо юбки, а в ремейке четвертой они опять избавились от юбки, надев на Эшли шорты (плюс из-за этого ее трусики теперь невозможно заценить).
Как будто что-то новое.
Да и как-то плевать на них,кто их слушать то будет, по сети уже все эти моды расползлись, скоро игру вообще ломанут и там хоть какие моды ставь по барабану будет.
Как будто всем не наплевать на мнение Capcom. Как говорится - мастурбируем на что хотим и как хотим и мнение всяких "советчиков", нам до лампочки.