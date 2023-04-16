Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 454 оценки

Capcom потребовали удалить мод для ремейка Resident Evil 4, обнажающий Эшли

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Your Hair is Beautiful

Capcom попросили моддера под псевдонимом TechMiller удалить свой мод для ремейка Resident Evil 4, который снимал с Эшли всю одежду.

Свой мод моддер опубликовал на известном сайте NexusMods. Как он написал на странице другого своего мода, одевающего Эшли в кожаные трусики и лифчик, просьбу Capcom он выполнил, и отдельной страницы на сайте мод на голенькую Эшли больше не имеет. Но, к счастью, файл не понравившегося Capcom мода все еще можно скачать со страниц других модов TechMiller.

Почему Capcom не хотят видеть как игроки раздевают Эшли - известно только им одним. И что интересно, моды на голых Леона и торговца с большими хозяйствами Capcom трогать не стали и они до сих пор имеют свои отдельные страницы на NexusMods.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
ShenonDoreti

Ханжество какое. Это наверное просто маркетинговая компания такая, чтобы попиариться на пустом месте . Либо в компанию набрали подобие swj отбросов и феменисток. Плохой признак, в будущих играх можем увидеть деградацию, и уродливых, жирных , черных женских персонажей. (на подобие истории с Aloy в Horizon)

2
Your Hair is Beautiful

Capcom уже давно деградировали. В ремейке второй части они дали Клэр больше одежды, в ремейке третей они дали Джилл штаны вместо юбки, а в ремейке четвертой они опять избавились от юбки, надев на Эшли шорты (плюс из-за этого ее трусики теперь невозможно заценить).

-1
Korn_Katar

Как будто что-то новое.

0
DEDGAMER

Да и как-то плевать на них,кто их слушать то будет, по сети уже все эти моды расползлись, скоро игру вообще ломанут и там хоть какие моды ставь по барабану будет.

1
Korn_Katar

Как будто всем не наплевать на мнение Capcom. Как говорится - мастурбируем на что хотим и как хотим и мнение всяких "советчиков", нам до лампочки.

0