Capcom потребовали удалить мод для ремейка Resident Evil 4, обнажающий Эшли ©

Capcom попросили моддера под псевдонимом TechMiller удалить свой мод для ремейка Resident Evil 4, который снимал с Эшли всю одежду.

Свой мод моддер опубликовал на известном сайте NexusMods. Как он написал на странице другого своего мода, одевающего Эшли в кожаные трусики и лифчик, просьбу Capcom он выполнил, и отдельной страницы на сайте мод на голенькую Эшли больше не имеет. Но, к счастью, файл не понравившегося Capcom мода все еще можно скачать со страниц других модов TechMiller.

Почему Capcom не хотят видеть как игроки раздевают Эшли - известно только им одним. И что интересно, моды на голых Леона и торговца с большими хозяйствами Capcom трогать не стали и они до сих пор имеют свои отдельные страницы на NexusMods.