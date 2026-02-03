ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.3 18 465 оценок

Capcom удалила защиту Denuvo из ремейка Resident Evil 4

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня компания Capcom решила удалить защиту Denuvo из ремейка Resident Evil 4.

Это произошло спустя почти три года с момента релиза игры. Ранее уже был взлом от Empress, однако с тех пор игра получила много обновлений, а так же крупное DLC про Аду Вонг. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 422 МБ.

Скорее всего таким образом Capcom хочет привлечь внимание фанатов Resident Evil на фоне скорого выхода Resident Evil Requiem.

Комментарии:  18
oleg21412

Что за "хейтер-ВСЕГО" тут сидит? Под каждым постом "💩" свои оставляет😄😄😄

pckot01

Это означает что он от радости в штаны наложил

Destroited

Он не хейтер, это просто его подпись чтобы все знали что он за человек.

SLUP

Согласен! Задолбали свои гав няшки ставить без повода. Сру такому в рот!

Лидер Мур

вот это пиратам фортануло, длс про аду мега топовое

pckot01

А его можно отдельно пройти, не проходя всю игру?

Otavek pckot01

Да

VocalLaurentius

Классно.👍

Пользователь ВКонтакте

Я и не знал, что она там была. // Сергей Карпенко

princefuture

как раз собирался перепройти игру, сэкономлю 422 МБ на диске)

Handsome_Shepard

Из деревни тоже удалили защиту.

Alamut95

Насчет удалили или нет не знаю, но обнова где-то на 300 Мб прилетела.

JackBV

В смысле 3 года, вроде вот недавно выходила. Эх.....

danilukHF

да тоже думал ну год или полтора, но не три

Xa6apof

ток вчера ее перепрошел)

Destroited

Ну вот теперь можно и поиграть нормально как приличный пират.

Константин335

Столько лет ждать) Проще было уже давно купить и пройти

MaliciousAcolyte

Ну не грешно и во второй раз пройти.Обажаю резики с маленьким инвентарём