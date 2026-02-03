Capcom удалила защиту Denuvo из ремейка Resident Evil 4

Как стало известно, сегодня компания Capcom решила удалить защиту Denuvo из ремейка Resident Evil 4.
Это произошло спустя почти три года с момента релиза игры. Ранее уже был взлом от Empress, однако с тех пор игра получила много обновлений, а так же крупное DLC про Аду Вонг. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 422 МБ.
Скорее всего таким образом Capcom хочет привлечь внимание фанатов Resident Evil на фоне скорого выхода Resident Evil Requiem.
Что за "хейтер-ВСЕГО" тут сидит? Под каждым постом "💩" свои оставляет😄😄😄
Это означает что он от радости в штаны наложил
Он не хейтер, это просто его подпись чтобы все знали что он за человек.
Согласен! Задолбали свои гав няшки ставить без повода. Сру такому в рот!
вот это пиратам фортануло, длс про аду мега топовое
А его можно отдельно пройти, не проходя всю игру?
Да
Классно.👍
Я и не знал, что она там была. // Сергей Карпенко
как раз собирался перепройти игру, сэкономлю 422 МБ на диске)
Из деревни тоже удалили защиту.
Насчет удалили или нет не знаю, но обнова где-то на 300 Мб прилетела.
В смысле 3 года, вроде вот недавно выходила. Эх.....
да тоже думал ну год или полтора, но не три
ток вчера ее перепрошел)
Ну вот теперь можно и поиграть нормально как приличный пират.
Столько лет ждать) Проще было уже давно купить и пройти
Ну не грешно и во второй раз пройти.Обажаю резики с маленьким инвентарём