Capcom удалила защиту Denuvo из ремейка Resident Evil 4

Как стало известно, сегодня компания Capcom решила удалить защиту Denuvo из ремейка Resident Evil 4.

Это произошло спустя почти три года с момента релиза игры. Ранее уже был взлом от Empress, однако с тех пор игра получила много обновлений, а так же крупное DLC про Аду Вонг. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 422 МБ.

Скорее всего таким образом Capcom хочет привлечь внимание фанатов Resident Evil на фоне скорого выхода Resident Evil Requiem.