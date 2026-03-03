Capcom удалила защиту Enigma из Resident Evil 4

Как стало известно, сегодня компания Capcom выпустила новое обновление для PC-версии ремейка Resident Evil 4, в котором удалила защиту Enigma.

После обновления информация о присутствии защиты Enigma в Resident Evil 4 исчезла со страницы игры в Steam. Ранее пользователи раскритиковали издателя за добавление Enigma - специалисты из Digital Foundry подтвердили, что она влияла на производительность игры. Кроме того, защита мешала работе REFramework, который необходим для моддинга игры.

После удаления Enigma размер исполняемого файла игры вырос на 140 МБ, но это объясняется тем, что Enigma сжимала размер EXE. Теперь в игре остался лишь стандартный SteamStub.