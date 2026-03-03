Capcom удалила защиту Enigma из Resident Evil 4

Как стало известно, сегодня компания Capcom выпустила новое обновление для PC-версии ремейка Resident Evil 4, в котором удалила защиту Enigma.
После обновления информация о присутствии защиты Enigma в Resident Evil 4 исчезла со страницы игры в Steam. Ранее пользователи раскритиковали издателя за добавление Enigma - специалисты из Digital Foundry подтвердили, что она влияла на производительность игры. Кроме того, защита мешала работе REFramework, который необходим для моддинга игры.
После удаления Enigma размер исполняемого файла игры вырос на 140 МБ, но это объясняется тем, что Enigma сжимала размер EXE. Теперь в игре остался лишь стандартный SteamStub.
Да плевать на их защиты,вчера девятку прошел без проблем с гипервизором, работает идеально.И игра кстати не понравилась,за семь лет после ремейка второй всё как под копирку делают.Я ожидал совсем другое.
Щас вон новый Дум гоняю тоже с гипервизором.Эти защиты теперь пшик.
Прошел уже на прошлой неделе, все нормально работала и с этой защитой
Геймеры больше возмущались из за того что не работали моды с этой защитой
Да к сёрту моды и без них хорошо.
Напихали 10 защит из девятки?)
Похоже на тестирование защиты для будущих релизов… А владельцы игры - подопытные.
А я уже прошёл
Молодцы, вот что ревью бомбинг животворящий делает!
Сегодня решил проверить старые сейвы не грузит - вылетает. Начал новую игру 3+ всё заработало кроме REFramework- даже последняя версия вылетает. Steam версия.
Ну наконец-то. Теперь можно положить в коллекцию одну из лучших игр всех времён.