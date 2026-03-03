ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.3 18 616 оценок

Capcom удалила защиту Enigma из Resident Evil 4

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня компания Capcom выпустила новое обновление для PC-версии ремейка Resident Evil 4, в котором удалила защиту Enigma.

После обновления информация о присутствии защиты Enigma в Resident Evil 4 исчезла со страницы игры в Steam. Ранее пользователи раскритиковали издателя за добавление Enigma - специалисты из Digital Foundry подтвердили, что она влияла на производительность игры. Кроме того, защита мешала работе REFramework, который необходим для моддинга игры.

После удаления Enigma размер исполняемого файла игры вырос на 140 МБ, но это объясняется тем, что Enigma сжимала размер EXE. Теперь в игре остался лишь стандартный SteamStub.

AdriftDylan

Да плевать на их защиты,вчера девятку прошел без проблем с гипервизором, работает идеально.И игра кстати не понравилась,за семь лет после ремейка второй всё как под копирку делают.Я ожидал совсем другое.

AdriftDylan

Щас вон новый Дум гоняю тоже с гипервизором.Эти защиты теперь пшик.

Tommy451 AdriftDylan

держи в курсе, бомж

Walеn AdriftDylan
Эти защиты теперь пшик.

Пхпхпх, говори, да не заговаривайся. 🤣

Zodiac169

Хахаха контора конченых зачиканцев.

Sir Patrik
Константин335

Прошел уже на прошлой неделе, все нормально работала и с этой защитой

MNM 777

Геймеры больше возмущались из за того что не работали моды с этой защитой

Константин335 MNM 777

Понял

Беккер5443 MNM 777

Да к сёрту моды и без них хорошо.

Listoman

Напихали 10 защит из девятки?)

Fatum Sibir

Похоже на тестирование защиты для будущих релизов… А владельцы игры - подопытные.

_Exsus_

Ну да.

DroopyJaziel

А я уже прошёл

Витя0077

Молодцы, вот что ревью бомбинг животворящий делает!

Фентеплюхер

Сегодня решил проверить старые сейвы не грузит - вылетает. Начал новую игру 3+ всё заработало кроме REFramework- даже последняя версия вылетает. Steam версия.

Ahnx

Ну наконец-то. Теперь можно положить в коллекцию одну из лучших игр всех времён.