Capcom заменила Denuvo на Enigma в ремейке Resident Evil 4 - игроки сообщают о серьёзном падении производительности

Capcom решила удалить технологию защиты Denuvo из Resident Evil 4 Remake, что должно особенно порадовать игроков, избегающих игр с подобным типом DRM. Стоит, однако, отметить, что вместо Denuvo была добавлена другая защита – The Enigma Protector.
Как оказалось, это не пошло на пользу. Игроки на форумах Steam сообщают о серьёзном падении производительности вплоть до 50% даже на мощных системах.
По всей видимости, Capcom заменила Denuvo на Enigma в качестве DRM-защиты, что, возможно, объясняет снижение производительности. Игра стала ещё более зависимой от процессора, отказываясь в полной мере использовать возможности моей видеокарты даже при умеренных настройках.
У меня то же самое. У меня процессор 12900k и видеокарта 4070 TI. До этого обновления загрузка видеокарты всегда составляла около 98%, но теперь она падает примерно до 60%.
То же самое, раньше было около 90-100 FPS. Теперь упало до 50-60.
Я потерял до 50% производительности в областях, которые даже не зависят от процессора. Это непростительно.
