Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 433 оценки

Датская модель подарившая лицо Эшли в ремейке Resident Evil 4, забавно отреагировала на свое игровое воплощение

©
butcher69
Новости

Ремейк Resident Evil 4 получил много хвалебных оценок за то, насколько точно он придерживается оригинальной игры, но в то же время он содержит немало изменений. Например, для ремейка были переделаны модели персонажей, включая дочь президента Эшли. Capcom наняла датскую модель Эллу Фрейю для создания лица Эшли, что должно быть очевидным, как только вы увидите ее фотографии.

Однако, несмотря на то, что ремейк Resident Evil 4 уже давно лежит на полках магазинов, Элла не видела ни одной физической копии игры и ни одного рекламного ролика. Чтобы исправить эту ситуацию, она недавно отправилась в игровой магазин в Японии, чтобы впервые увидеть себя на обложке игры, и влог, который она выложила на своем канале YouTube демонстрирует ее милую реакцию.

Большая часть ролика посвящена поиску места в Акихабаре, где можно купить копию игры. Эллу даже вроде бы кто-то узнает в некоторых моментах видео, что показывает, насколько она узнаваема в настоящее время.

В конце концов, она разыскивает несколько копий, а увидев себя на рекламном ролике игры и в трейлере, почти теряет дар речи. Она снимает себя рядом с Эшли, чтобы мы могли наглядно увидеть сходство, смеется при этом, а затем берет пару копий за свои старания. Это милое маленькое видео, особенно потому, что мы можем услышать волнение в голосе Эллы.

Элла Фрейя подарила героине только лицо, в то время как фигуру срисовывали с косплеерши PeachMilky.

Трейлеры
15
18
Последние посты по игре Resident Evil 4
Ютубер сравнил "душевную" оригинальную Resident Evil 4 с ее "бездушным" ремейком
Ютубер сравнил "душевную" оригинальную Resident Evil 4 с ее "бездушным" ремейком
Resident Evil 4 Remake "Леди Ханк"
Resident Evil 4 Remake "Леди Ханк"
Resident Evil 4 Remake "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 14.04.2023] {gir489}
Resident Evil 4 Remake "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 14.04.2023] {gir489}
Комментарии: 18
Ваш комментарий
3Dionis

Судя по тому, как она шпарит на японском, она уже не датская модель, а японская)))

8
Umertviya

Симпатичная девушка.

6
EllieWilliams

прочитал детская модель

2
hKKK33

Так она из Дании? А что она в Японии делает?

1
Samson48

продает наркотики детям

6
Limgrave

Может себе позволить, вопросы?

-3
joe192

Вот бы на неё нуд

0
Taicho

Как у любой современной девушки в тренде у нее есть онлифанс

2
Mr.DOOM
7
FlexGum
0
LoKKi_SKY Taicho

Видимо я не современная девушка))) Но чувствую надо осовремениться!

0
PapaFranku Mr.DOOM

У неё бобрик))

0
Omnia Smirnow
0
shecter

Модель реально-красивая,что в игре,что в жизни,даже удивительно с сегодняшними трендами.

-2
Пират_В_Законе

Может у меня проблемы со зрением, или сходств реально нет.

-7
FlexGum

да просто угол неудачный

-1
Siriy

На самом деле она играла Леона.

3
джок 39

надеюсь ты не в мвд работаешь!иначе бяда..))розыск тебе лучше не вести-прическу сменил,ваще не узнать))))

0