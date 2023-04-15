Датская модель подарившая лицо Эшли в ремейке Resident Evil 4, забавно отреагировала на свое игровое воплощение ©

Ремейк Resident Evil 4 получил много хвалебных оценок за то, насколько точно он придерживается оригинальной игры, но в то же время он содержит немало изменений. Например, для ремейка были переделаны модели персонажей, включая дочь президента Эшли. Capcom наняла датскую модель Эллу Фрейю для создания лица Эшли, что должно быть очевидным, как только вы увидите ее фотографии.

Однако, несмотря на то, что ремейк Resident Evil 4 уже давно лежит на полках магазинов, Элла не видела ни одной физической копии игры и ни одного рекламного ролика. Чтобы исправить эту ситуацию, она недавно отправилась в игровой магазин в Японии, чтобы впервые увидеть себя на обложке игры, и влог, который она выложила на своем канале YouTube демонстрирует ее милую реакцию.

Большая часть ролика посвящена поиску места в Акихабаре, где можно купить копию игры. Эллу даже вроде бы кто-то узнает в некоторых моментах видео, что показывает, насколько она узнаваема в настоящее время.

В конце концов, она разыскивает несколько копий, а увидев себя на рекламном ролике игры и в трейлере, почти теряет дар речи. Она снимает себя рядом с Эшли, чтобы мы могли наглядно увидеть сходство, смеется при этом, а затем берет пару копий за свои старания. Это милое маленькое видео, особенно потому, что мы можем услышать волнение в голосе Эллы.

Элла Фрейя подарила героине только лицо, в то время как фигуру срисовывали с косплеерши PeachMilky.