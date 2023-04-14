Digital Foundry отметили улучшения в работе ремейка Resident Evil 4 на консолях благодаря последнему патчу ©

Ремейк Resident Evil 4 — красивая игра, но она может быть лучше, поскольку в марте она была выпущена с рядом технических проблем. После нескольких патчей и обновлений Capcom удалось исправить ряд технических проблем, преследовавших ремейк, но, по мнению аналитиков Digital Foundry, еще есть место для улучшений.

В новом техническом обзоре Digital Foundry объяснила, что недавнее обновление Resident Evil 4 1.004 еще больше улучшило игру, решив несколько проблем с производительностью на ПК и консолях. Не все эти исправления применялись одинаково на разных платформах, поскольку технические специалисты отметили, что общая четкость изображения на PS5 лучше, чем на консолях Xbox Series X|S, которые на самом деле выглядят хуже по сравнению с их стартовыми версиями из-за того, что там наблюдается значительно больше алиасинга.

«Возможно, Capcom следует пересмотреть свой подход», — пояснила Digital Foundry. «У RE Village было более чистое изображение на консолях, чем у ремейка RE4, а также мир с довольно богатой листвой. Возможно, переход к менее агрессивному решению в виде шахматного рендеринга или подход к собственному разрешению с меньшим количеством пикселей больше подойдет для этой игры».

Другие примененные исправления включают замену отражений с низким разрешением на кубические карты или отражения с трассировкой лучей в зависимости от обстоятельств, улучшенную частоту кадров на Xbox Series X и более стабильную производительность на Xbox Series S. Проблемы с мертвой зоной на Xbox Series X|S также были решены, что делает игру более отзывчивой.

«Учитывая все обстоятельства, Resident Evil 4 значительно улучшилась по сравнению с первым выпуском, но есть много областей, которые все еще требуют внимания», — заключила Digital Foundry. «Волосы на основе прядей по-прежнему выглядят странно хуже, чем волосы на основе карт по умолчанию; трассировка лучей довольно ограничена и имеет низкое разрешение, в то время как на консолях премиум-класса существует огромное количество визуальных параметров для навигации. С учетом сказанного, игра была улучшена по сравнению с релизной версией, и ключевые проблемы были, по крайней мере, частично решены».