Digital Foundry подтвердили, что новая система DRM в ремейке Resident Evil 4 на ПК вызывает падение производительности

Недавнее обновление Resident Evil 4 Remake для ПК вызвало обеспокоенность в сообществе. После удаления системы Denuvo многие ожидали улучшений, но Capcom решила заменить её новым методом защиты, связанным с Enigma Protector.
Результат оказался прямо противоположным ожидаемому: падение производительности, проблемы с модами и нестабильность. Ситуацию проанализировал Digital Foundry, канал, специализирующийся на технической производительности, который подтвердил прямое влияние на работу игры, в основном на загрузку процессора.
Согласно проведённым тестам, новая система DRM в первую очередь влияет на процессор. В системе, оснащённой процессором Ryzen 5 3600 и видеокартой RTX 4070 Super, текущая версия Steam сравнивалась с предыдущей версией, восстановленной с помощью модификации. Для уменьшения влияния видеокарты тесты проводились в разрешении 1440p с FSR 2 в режиме производительности. Это позволило более точно измерить влияние на процессор.
Во время вступительной заставки игры было зафиксировано падение производительности процессора примерно на 40%. В обычных игровых сценах потеря составила около 20%, что указывает на то, что часть системных ресурсов потребляется новым механизмом защиты. Анализ также показал, что влияние не является постоянным.
В областях с большим количеством врагов, таких как деревня, производительность имеет тенденцию к стабилизации, поскольку основной фактор нагрузки становится искусственный интеллект. Однако в более пустых локациях, где на экране меньше элементов, снова проявляется влияние DRM, что снижает частоту кадров. Это делает игровой процесс непостоянным на протяжении всей кампании.
Столкнувшись с этой ситуацией, игроки начали использовать модификации, восстанавливающие предыдущие версии игры, до внедрения новой DRM. Эти модификации работают как временные решения, в то время как популярные инструменты, такие как REFramework, по-прежнему сталкиваются с проблемами совместимости.
Какие же они клоуны, какой смысл в такой системе защиты, если она даже не работает? Ее за 1 день взломали. В итоге страдают только те, кто купил честно, а у пиратов все норм, так как защита вырезана.
Лол, какая ирония)
вырезана ли может ее просто обошли.
Ждем момента, когда будут просить вернуть денуву
В отзывах стима, да и тут, уже видел.
уже
вот интересно, разрабы в курсе, что их система защиты не сработала и полную версию игры залили на торренты буквально в тот же день? И если эта система защиты не выполняет свою главную функцию, да еще и при этом херит оптимизацию, какого черта она до сих используется? Как это работает у них в голове: "Мы купили собаку для защиты магазина, но она распугивает покупателей, а не воров. Все хорошо, оставляем ее"
конечно в курсе, вот и дали людям попробовать бесплатно резик4, тем кто еще не успел ознакомится с длс или в целом с полноценной игрой, но видимо какие то траблы все равно были раз оставили эту хренатень. В чем причина мы уже не узнаем, там внутреннее дело японцев.
этим, занесешь, всё подтвердят
Эх, лучше бы dlss наконец-то вшили, что бы заменить вшивый Таа нормальным сглаживанием... И ведь даже нормально не заменишь с фср, как это было во втором Дед айланде, там буквально идеально оптискейлер заменял только имеющийся фср на длсс.
Существует REFramework для этой цели
Для какой? Кривой реализации, где даже интерфейс в низком разрешении да еще и плывущий? Ну кушай помои, твое право.
Для красивой картинки достаточно выкрутить маштрабирование избображения 200% . А что бы не сильно просесть при этом в ФПС можно включить Smooth Motion если карта не ниже 4 серии. На пиратке там оптимизация идеальная. Хз как на лицензии. Слава богу они одумались и в Реквием плюшки для зелёной команды уже завезут.
поэтому пиратка лучше
Что ты! там вирусы, ууууу, очень страшно 👻😱Судя по некоторым комментаторам.
бабка там на ветвях висит
Еще и статтеры видны на графике … Да уж
Издательство наказывает своих покупателей за покупку их игр. Как это типично.
Честно говоря странная логика, лучше уж продли ли бы подписку на Denuvo чем так заморачиваться.
Я не знаю к чему все это, никогда у капком не было проблем с продажами, зачем наворотили, навертели.
Ведь в 9 тоже, скорее всего эту уйню засунут и будем сидеть не в 100-160 фпс стабильные, а все 60 со статерами.