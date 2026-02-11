Digital Foundry подтвердили, что новая система DRM в ремейке Resident Evil 4 на ПК вызывает падение производительности

Недавнее обновление Resident Evil 4 Remake для ПК вызвало обеспокоенность в сообществе. После удаления системы Denuvo многие ожидали улучшений, но Capcom решила заменить её новым методом защиты, связанным с Enigma Protector.

Результат оказался прямо противоположным ожидаемому: падение производительности, проблемы с модами и нестабильность. Ситуацию проанализировал Digital Foundry, канал, специализирующийся на технической производительности, который подтвердил прямое влияние на работу игры, в основном на загрузку процессора.

Согласно проведённым тестам, новая система DRM в первую очередь влияет на процессор. В системе, оснащённой процессором Ryzen 5 3600 и видеокартой RTX 4070 Super, текущая версия Steam сравнивалась с предыдущей версией, восстановленной с помощью модификации. Для уменьшения влияния видеокарты тесты проводились в разрешении 1440p с FSR 2 в режиме производительности. Это позволило более точно измерить влияние на процессор.

Во время вступительной заставки игры было зафиксировано падение производительности процессора примерно на 40%. В обычных игровых сценах потеря составила около 20%, что указывает на то, что часть системных ресурсов потребляется новым механизмом защиты. Анализ также показал, что влияние не является постоянным.

В областях с большим количеством врагов, таких как деревня, производительность имеет тенденцию к стабилизации, поскольку основной фактор нагрузки становится искусственный интеллект. Однако в более пустых локациях, где на экране меньше элементов, снова проявляется влияние DRM, что снижает частоту кадров. Это делает игровой процесс непостоянным на протяжении всей кампании.

Столкнувшись с этой ситуацией, игроки начали использовать модификации, восстанавливающие предыдущие версии игры, до внедрения новой DRM. Эти модификации работают как временные решения, в то время как популярные инструменты, такие как REFramework, по-прежнему сталкиваются с проблемами совместимости.