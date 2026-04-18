Для хоррора Resident Evil 4 вышла смешная русская озвучка Эбитель Зла 4

На сайте Nexus Mods, стала доступна масштабная юмористическая модификация для классического хоррора Resident Evil 4. Энтузиаст под ником veskercon опубликовал проект Ebitel Zla 4 Russian Meme Dub, который заменяет стандартные аудиофайлы на мемные аналоги.

В версии 1.2 автор переозвучил катсцены, рядовых противников, боссов и звуки оружия. Озвучка создавалась при помощи нейросетей, поэтому все персонажи общаются своими оригинальными голосами, но произносят совершенно другой текст. Нововведения затронули не только основную кампанию, но и дополнительную сюжетную линию Ады Вонг.

Сюжет модификации предлагает альтернативный взгляд на оригинальную историю. В центре событий находится спецагент Леня Челкастый, которому поручено спасти Ушастую дочь президента Обэмы из лап сектантов. В ходе выполнения задания герой сталкивается с агрессивными деревенскими жителями, а также встречает переосмысленных знакомых персонажей. Среди них присутствуют бывший полицейский Луис Серый, зумер Ромчик Салазаров в возрасте 20 лет, лидер культа Озмунд Сосадлер и наемник Кукурузер. Вся история сопровождается непрерывным потоком шуток и мемных отсылок для фанатов игры.

Помимо звуковых дорожек в игру добавлены обновленный саундтрек и переработанные текстуры. Мод совместим с изданиями UHD и HD Project, при этом тестирование проходило на базе версии из магазина Steam. Для стабильной работы геймерам требуется предварительно установить фикс re4 tweaks.