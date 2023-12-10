Для Resident Evil 4 Remake вышло обновление, которое добавляет поддержку PS VR2

Ранее Capcom анонсировала функций виртуальной реальности для PS VR2 в Resident Evil 4 Remake. И вот 8 декабря обновление наконец-то вышло. Теперь все обладатели Playstation 5 смогут пройти игру в данном режиме.
Кроме того, в список обновления входит повышенной разрешение 4K вместе с HDR, также 3D-звук, который, к слову, совместим с наушниками и вдобавок, адаптивными триггерами в Dualsense.
Релиз Resident Evil 4 Remake состоялся 24 марта 2023 года на платформах Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, PlayStation 5.
Эх выпустили бы такое же шиакрное ДЛС как с Адой только для Вескера,было бы очень круто если бы показали его историю,и очень хочется за него поиграть не только в наёмниках.
Эмм? Ладно.