Дополнение Resident Evil 4 - Separate Ways уже вышло и получает восторженные отзывы от игроков

Сегодня ночью состоялся официальный релиз сюжетного дополнения Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. Новая история приключений в жутком зомби-мире с Адой Вонг в главных ролях уже доступна для прохождения на ПК через Steam, а также на консолях Xbox и PlayStation 5. С момента релиза расширения прошло всего несколько часов, а его качество уже привело в восторг многих поклонников.
На момент написания этого поста, для обновленной версии дополнения Separate Ways было написано почти 200 пользовательских обзоров. Большинство из них оказалось положительными, и сейчас его рейтинг составляет 97% рекомендаций к игре. Пользователи остались в восторге от сюжетной части расширения, которая стала заметно больше оригинала. Кроме того, игрокам понравились улучшенные сражения с боссами и общий игровой процесс за Аду Вонг.
Полное прохождение Resident Evil 4 - Separate Ways:
Отдельной похвалы удостоилась цена за само дополнение. Многие игроки посчитали её даже очень низкой с учетом того, сколько нового контента оно приносит. Resident Evil 4 - Separate Ways оценивается в стандартные 10 долларов или 3859 казахстанских тенге.
Скажите, это то же самое прохождение, но не за Леона, а за Аду?
Или отдельное сюжетное дополнение?
Это отдельный сюжет за Аду. Который идёт параллельно сюжету Леона.
Отдельное длс. Сюжет пересекается с сюжетом за Леона. Скажем так с ракурса Ады идет повествование. Как и было в оригинале. Только тут куда лучше, походу.
Благодарю.
Ну понятно, то есть пока Леон своими делами занимался, тут показывают чем этим временем занимается Ада. Благодарю.
Так и в оригинале это ДЛС хорошее.
3850 тенге всего. Халява
C учетом того сколько стоит сама игра, это нормальный ценник, а не низкий)