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Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 8 238 оценок

Дополнение Resident Evil 4 - Separate Ways уже вышло и получает восторженные отзывы от игроков

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Gutsz
Новости

Сегодня ночью состоялся официальный релиз сюжетного дополнения Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. Новая история приключений в жутком зомби-мире с Адой Вонг в главных ролях уже доступна для прохождения на ПК через Steam, а также на консолях Xbox и PlayStation 5. С момента релиза расширения прошло всего несколько часов, а его качество уже привело в восторг многих поклонников.

На момент написания этого поста, для обновленной версии дополнения Separate Ways было написано почти 200 пользовательских обзоров. Большинство из них оказалось положительными, и сейчас его рейтинг составляет 97% рекомендаций к игре. Пользователи остались в восторге от сюжетной части расширения, которая стала заметно больше оригинала. Кроме того, игрокам понравились улучшенные сражения с боссами и общий игровой процесс за Аду Вонг.

Полное прохождение Resident Evil 4 - Separate Ways:

Отдельной похвалы удостоилась цена за само дополнение. Многие игроки посчитали её даже очень низкой с учетом того, сколько нового контента оно приносит. Resident Evil 4 - Separate Ways оценивается в стандартные 10 долларов или 3859 казахстанских тенге.

16
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Уильям Аркетт

Скажите, это то же самое прохождение, но не за Леона, а за Аду?
Или отдельное сюжетное дополнение?

2
DavieDzhons

Это отдельный сюжет за Аду. Который идёт параллельно сюжету Леона.

4
Сергей Понащенко

Отдельное длс. Сюжет пересекается с сюжетом за Леона. Скажем так с ракурса Ады идет повествование. Как и было в оригинале. Только тут куда лучше, походу.

0
Уильям Аркетт DavieDzhons

Благодарю.

0
Уильям Аркетт Сергей Понащенко

Ну понятно, то есть пока Леон своими делами занимался, тут показывают чем этим временем занимается Ада. Благодарю.

0
Кей Овальд

Так и в оригинале это ДЛС хорошее.

1
caliskan

3850 тенге всего. Халява

1
deusMarshall
Многие игроки посчитали её даже очень низкой

C учетом того сколько стоит сама игра, это нормальный ценник, а не низкий)

0