Дополнение Resident Evil 4 - Separate Ways уже вышло и получает восторженные отзывы от игроков ©

Сегодня ночью состоялся официальный релиз сюжетного дополнения Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. Новая история приключений в жутком зомби-мире с Адой Вонг в главных ролях уже доступна для прохождения на ПК через Steam, а также на консолях Xbox и PlayStation 5. С момента релиза расширения прошло всего несколько часов, а его качество уже привело в восторг многих поклонников.

На момент написания этого поста, для обновленной версии дополнения Separate Ways было написано почти 200 пользовательских обзоров. Большинство из них оказалось положительными, и сейчас его рейтинг составляет 97% рекомендаций к игре. Пользователи остались в восторге от сюжетной части расширения, которая стала заметно больше оригинала. Кроме того, игрокам понравились улучшенные сражения с боссами и общий игровой процесс за Аду Вонг.

Полное прохождение Resident Evil 4 - Separate Ways:

Отдельной похвалы удостоилась цена за само дополнение. Многие игроки посчитали её даже очень низкой с учетом того, сколько нового контента оно приносит. Resident Evil 4 - Separate Ways оценивается в стандартные 10 долларов или 3859 казахстанских тенге.