Эдуард Бадалута, лицо Леона в ремейках Resident Evil, потребовал удалить фанатские аккаунты ©

Модель Эдуард Бадалута, подаривший свое лицо Леону Кеннеди в ремейках Resident Evil 2 и 4, потребовал от фанатов серии удалять неофициальные аккаунты, связанные с его образом. В комментариях, которые впоследствии были удалены, Бадалута не обошелся без критики, отметив, что люди ведут "мусорные аккаунты" и что ему вообще "не нужны" подобные фанатские аккаунты.

Часть из них выполнила его пожелание, перейдя на контент, основанный исключительно на Леоне Кеннеди, или вовсе закрылась.Однако все равно находятся те, кто продолжает размещать изображения и видео с Бадалутой, при этом зачастую подвергая модель сексуализации и дальнейшей ее объективации.

В итоге Бадалута перевел свой аккаунт в Instagram в приватный режим. В частности, поклонники уже отметили, что Бадалута удалил из своего профиля материалы, связанные с Resident Evil, вероятно, желая дистанцироваться от этой роли. Просматривая эти аккаунты, легко понять, почему они могли доставить Бадалуте неудобства. В комментариях многие не только придают ему сексуальный характер, но и высмеивают его румынский акцент, постоянно создавая мемы о том, как он говорит.

В целом многие фанаты Resident Evil критикуют тех, кто, как им кажется, причиняет ему неудобства, если это действительно является причиной его неприятия фан-аккаунтов. Они критикуют фанатов за то, что те не могут отличить Бадалуту от персонажа, которого он сыграл, говоря о нем так же, как они говорили бы о Леоне.

Это не первый случай, в котором актерам из Resident Evil приходилось предпринимать шаги для защиты в сети. Так, Лили Гао, сыгравшая роль Ады Вонг, была вынуждена отключить доступ к сообщениям в Instagram после получения тысяч ненавистных сообщений после выхода Resident Evil 4 Remake. В основном это было связано с тем, что Гао - новичок в играх, и некоторые фанаты использовали это как повод для травли актрисы.

Не совсем понятно, выступит ли Бадалута с каким-либо заявлением по этому поводу или просто продолжит вести свой профиль в приватном режиме. Также непонятно, вернется ли он в будущих играх, или же Capcom начнет искать новую лицевую модель.