Элла Фрейя, модель Эшли из Resident Evil 4, посетила Kojima Productions и встретилась с Хидэо Кодзимой

Голландская модель и косплеерша Элла Фрейя, известная тем, что подарила свою внешность Эшли в ремейке Resident Evil 4, побывала на выставке "BEYOND THE STRAND", приуроченной к 10-летию студии Kojima Productions. Об этом девушка сообщила в своем посте, поблагодарив организаторов за приглашение.

Элла рассказала, что была очень рада встретиться с самим Хидэо Кодзимой, а также с другими людьми, участвовавшими в создании всемирно известных игр студии.

К сожалению, мы не смогли улыбнуться одновременно, поэтому публикую оба варианта,

— с юмором отметила она, опубликовав фотографии. На снимках девушка позирует вместе с Кодзимой на фоне фирменного логотипа студии, стоит рядом с экспонатом в виде футуристического костюма с флагом Kojima Productions, а также фотографируется у стены с автографами и рисунками гостей.

Реакция фанатов не заставила себя ждать. Самый популярный комментарий под постом: "Главный вопрос... Кодзима тебя отсканировал?". Многие поклонники сразу вспомнили фирменную привычку Хидэо Кодзимы - 3D-сканировать знаменитостей и актеров для своих игр. Сама Элла на эти комментарии пока не ответила.