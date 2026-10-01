Элла Фрейя впервые полностью прошла ремейк Resident Evil 4 и назвала Эшли и Леона хорошей парой

Модель Элла Фрейя, чье лицо стало основой для Эшли Грэм в ремейке Resident Evil 4, завершила свое первое полное прохождение игры. Финальную часть она провела в прямом эфире на своем YouTube-канале - и не просто так, а в косплее самой Эшли: в желтом топе и с фирменным платком.

Несмотря на то, что игра вышла еще в 2023 году и Фрейя покупала ее лично, до финала она добралась только сейчас. По ее словам, после релиза она чувствовала сильное давление со стороны фанатов, а проблемы со здоровьем делали длинные игровые сессии тяжелыми. В 2026 году она наконец почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы пройти игру целиком.

После просмотра концовки Фрейя отметила, что Эшли и Леон хорошо смотрятся вместе, и назвала их хорошей парой. Это заявление особенно зацепило фанатов, учитывая, что именно она - лицо Эшли. Многие в комментариях и репостах отметили, как трогательно выглядит ситуация: модель персонажа сама проходит историю и поддерживает "шип" Эшли/Леон.

На протяжении всего прохождения Фрейя неоднократно комментировала, как необычно и забавно видеть "себя" на экране, защищать Эшли и переживать за нее. В финальном стриме она несколько раз говорила, что ей грустно, когда Эшли страдает, и что прохождение в косплее сделало опыт еще более личным.