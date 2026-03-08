Энтузиаст переделывает демоверсию отменённой Resident Evil 3.5 Hookman на движке Unreal Engine

YouTube-канал Luli Studio в настоящее время переделывает демоверсию отменённой Resident Evil 3.5 Hookman на движке Unreal Engine. Как только работа будет завершена, художник выпустит демоверсию для публики, чтобы игроки на ПК могли в неё поиграть.

Для тех, кто не знал, демоверсия Resident Evil 3.5 «Hookman» — это, по сути, демоверсия Resident Evil 4, представленная на E3 2003. На E3 2003 Capcom продемонстрировала версию RE4, ориентированную на сверхъестественное, с участием Леона С. Кеннеди.

Именно такой должна была быть Resident Evil 4. Однако Capcom решила отменить её и создать ту RE4, которую мы все теперь знаем и любим.

В демоверсии с E3 2003 Леон исследовал замок с привидениями, страдал от галлюцинаций (сцены с синим оттенком, живые куклы) и сражался с почти неуязвимым телепортирующимся Человеком-крюком. В демоверсии использовалась камера от третьего лица, красные лазерные прицелы и интенсивные эффекты освещения и теней.

Многие фанаты Resident Evil хотели бы сыграть в эту демоверсию. И благодаря этому фанатскому ремейку у нас, возможно, появится шанс попробовать её.

Следует отметить, что эта демоверсия — побочный проект Luli Studio. Поэтому мы не знаем, когда она будет завершена. У нас также нет информации о сроках её выхода. Таким образом, мы не можем назвать примерную дату, когда вы сможете её скачать.