Энтузиаст показал 9 минут игрового процесса фанатского ремейка Resident Evil 3.5 на движке Unreal Engine 5

YouTube-канал Luli Studio опубликовал видео, демонстрирующее 9 минут игрового процесса фанатского ремейка Resident Evil 3.5 на движке Unreal Engine 5. Цель этого проекта — воссоздать демоверсию Hookman, которую Capcom демонстрировала на E3 2003.

Для тех, кто не знал, демоверсия Resident Evil 3.5 «Hookman» — это, по сути, демоверсия Resident Evil 4 с E3 2003. На E3 2003 Capcom представила версию RE4, ориентированную на сверхъестественное, с участием Леона С. Кеннеди. Именно такой и задумывалась Resident Evil 4. Однако Capcom решила отменить проект и создать RE4, которую мы все теперь знаем и любим.

В демоверсии с E3 2003 Леон исследовал замок с привидениями, страдая от галлюцинаций (сцены с синим оттенком, живые куклы) и сражаясь с почти непобедимым, телепортирующимся Человеком-крюком. В демоверсии использовалась камера от третьего лица, красные лазерные прицелы и интенсивные эффекты освещения и теней.

Это первое видео с игровым процессом фокусируется на общей атмосфере игры. Художник сейчас усердно работает над программированием ИИ Человека-крюка и боевой механики. Также стоит отметить, что в следующем видеообновлении по этому проекту будут представлены ранние тесты игрового процесса с использованием классических ракурсов фиксированной камеры.

Что интересно, Luli Studio планирует выпустить играбельную демоверсию этого фанатского ремейка. В настоящее время информации о дате выхода нет.