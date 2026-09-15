Энтузиаст портировал Resident Evil 4 с редкой консоли Zeebo на Nintendo 3DS

Бразильский энтузиаст и моддер под псевдонимом Eletrônica Victor выпустил нативный порт культового экшена Resident Evil 4 для портативных консолей семейства Nintendo 3DS и Nintendo 2DS. В качестве основы для своего проекта разработчик выбрал весьма неожиданный исходник: версию для малоизвестной бразильской консоли Zeebo, выпущенную компанией Capcom в 2009 году.

Изначально создатель порта рассчитывал перенести на устройство мобильную редакцию игры для операционной системы Android, обладавшую более богатым наполнением и улучшенной картинкой. Реализовать эту задумку помешала специфика смартфонного управления, завязанного на постоянные касания экрана. Поскольку у портативной системы от Nintendo сенсорным является исключительно нижний экран, адекватно переназначить команды на физические кнопки не удалось. По этой причине моддер обратился к скромному дистрибутиву для Zeebo весом около 8 МБ, процессор которой ARM11 архитектурно близок к аппаратному обеспечению линейки 3DS.

В процессе портирования энтузиаст исправил давний визуальный дефект оригинальной версии. На бразильской приставке текстуры зараженных жителей отображались некорректно, из-за чего враги выглядели полностью синими. Автор модификации скорректировал цветовую гамму моделей, вернув ганадо естественный облик, привычный по оригинальной игре.

В текущем состоянии проект демонстрирует крайне неоднозначную техническую форму. В игре полностью отсутствует фильтрация текстур, а кадровая частота держится на отметке в районе 15 кадров в секунду. При этом автор сумел полностью настроить классическую раскладку под органы управления портативки, привязав прицеливание, стрельбу, удары ножом и работу с инвентарем к стандартным кнопкам и триггерам консоли.

Публикация геймплея вызвала массу споров в среде любителей ретро-гейминга. Пользователи обратили внимание на странный контраст между мощностью консоли и итоговой производительностью. На портативке Nintendo 3DS сама компания Capcom без проблем запускала сложный движок Resident Evil 5 в играх Resident Evil: Revelations и Resident Evil: The Mercenaries 3D, поэтому урезанная версия со скоростью слайд-шоу смотрится на платформе скорее как технический курьез, нежели комфортный способ прохождения.

Сборка уже выложена в сеть и доступна для запуска через утилиту Homebrew Launcher. Моддер подготовил отдельные файлы как для стандартных версий Nintendo 3DS и Nintendo 2DS, так и для обновленных моделей линейки New Nintendo 3DS.