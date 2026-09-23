Энтузиаст тизерит полноценный порт Resident Evil 4 для PS Vita

Не прошло и месяца с выхода декомпиляции RE4, а разработчики уже хвастаются наработками.

Разработчик Rinnegatamante, известный портами на PlayStation Vita (GTA SA, Bully...), выложил короткий тизер. После релиза улучшенной версии Resident Evil Gaiden он показал прогресс оптимизации классической Resident Evil 4. К сожалению, игра пока работает с просадками до 20 кадров в секунду.

Сообщество уже активно обсуждает, когда ждать полноценный релиз.