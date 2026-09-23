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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.2 19 392 оценки

Энтузиаст тизерит полноценный порт Resident Evil 4 для PS Vita

pgsvcks pgsvcks

Не прошло и месяца с выхода декомпиляции RE4, а разработчики уже хвастаются наработками.

Разработчик Rinnegatamante, известный портами на PlayStation Vita (GTA SA, Bully...), выложил короткий тизер. После релиза улучшенной версии Resident Evil Gaiden он показал прогресс оптимизации классической Resident Evil 4. К сожалению, игра пока работает с просадками до 20 кадров в секунду.

Сообщество уже активно обсуждает, когда ждать полноценный релиз.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
TerryTrix

Подобной любви к PS Vita можно только позавидовать! 🥹

Фанаты буквально воскресили то, что Sony похоронила!

6
Egik81

Когда-то хотел эту консоль, но как говорится, не срослось. И вот думаю, а может и правильно.

3
Kenn1y

Реально в этом году дофига на PS Vita выпустили, правда, в отличии от Doom 3 и того же KotOR, тут пока ФПС так себе.