Энтузиасты работают над портом оригинальной Resident Evil 4 для Sega Dreamcast

В прошлом мы видели несколько демонстраций «что если?» для Dreamcast, включая Virtua Fighter 4 и Final Fantasy XII, но новый проект действительно впечатляет.

Как сообщает @falco_girgis, Esppiral и PH3NOM создали демоверсию Resident Evil 4 от Capcom, работающую на последней домашней консоли Sega. Проект начался с того, что PH3NOM запустили очень раннюю тестовую демоверсию на своем собственном движке и опубликовали файл в сети, чтобы другие могли его протестировать. Эта демоверсия, судя по всему, была создана всего за неделю.

Через пару дней PH3NOM объединился с Espiral — гением, создавшим улучшенную версию Dead Or Alive 2 для Dreamcast, — чтобы создать гораздо более впечатляющую демоверсию игры.

Конечно, это не означает, что мы скоро получим полноценную Resident Evil 4 на Dreamcast, но всё же очень интересно посмотреть, чего могут добиться целеустремлённые программисты-самоучки за столь короткий срок.

Resident Evil 4 считается одной из лучших игр в долгоиграющей серии Capcom об истреблении зомби и изначально была выпущена как эксклюзив для GameCube в 2005 году. В том же году она была портирована на PS2, а затем вышла на Wii, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, iPhone, Switch и даже Oculus Quest 2. В 2023 году был выпущен ремейк для современных систем.