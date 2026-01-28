Еще один инсайдер сообщил о выходе ремейков Resident Evil 2, 3 и 4 на Switch 2

В 2026 году Switch 2 получит множество портов. Вслед за Final Fantasy VII Remake Intergrade на консоли Nintendo мы также сможем насладиться Elden Ring.

Что касается Capcom, уже известно, что в следующем месяце на консоль прибудут Resident Evil 7 и Resident Evil Village (вместе с Resident Evil Requiem). Кроме того, как сообщает инсайдер NateTheHate, в планах японской компании также выпуск ремейков Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 4 на Switch 2. Что более важно, релиз этих игр должен состояться уже в этом году.

По мнению NateTheHate2, релиз этих игр на консоли Nintendo неизбежен. Он ожидает, что 2-я, 3-я и 4-я основные части франшизы станут бестселлерами и «очень хорошо подойдут для портативных систем». Кроме того, они, скорее всего, как и версии для Xbox Series X и PS5, получат поддержку трассировки лучей, а также режимы с высокой частотой обновления.

Nate the Hate не уточнил, появится ли эти игры на предстоящем Nintendo Direct, который, по слухам, запланирован на начало февраля. Но, учитывая, что Direct, скорее всего, будет посвящен продвижению будущих игр Resident Evil, возможно, лучше ограничиться лишь намеком на будущие порты, чтобы избежать путаницы.

Это уже второй инсайдер, заявивший о выпуске трилогии-римейка Resident Evil на Switch 2. Ранее в этом году о возможном выпуске трилогии сообщал инсайдер по имени Риз Рейли, более известный как Kiwi Talkz.

Поддержка Capcom в отношении Switch 2 не ограничивается только работой над серией Resident Evil. Компания также выпустит на этой платформе в день релиза экшен-игру Pragmata, а также эксклюзивную Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Capcom и раньше была активным сторонником предыдущей портативной консоли, но теперь ее поддержка Switch 2 стала еще более решительной.

Как и прежде, пока информация не получила официального подтверждения, к ней следует относиться исключительно как к слуху.