Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 575 оценок

Эшли Грэм из ремейка Resident Evil 4 получит полностью раздеваемую фигурку

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Gruz_
Новости

В коллекции откровенных фигурок по мотивам игр появилось новое поколение. Производитель фигурок в категории "18+" студии MF Studio и Hyperspace Studio анонсировали полностью раздеваемую фигурку Эшли Грэм из ремейка Resident Evil 4.

MF и Hyperspace Studio в точности воссоздали внешность Эшли Грэм и ее оригинальный образ. Высота фигурки составит 70 сантиметров, что говорит о внушительных размерах. Новая фигурка должна поступить в продажу в 3 квартале 2023 года. Изготовитель обещает выпустить фигурку Эшли в трех вариантах: одетая, раздетая и две сразу. В комплекте также будет руководство по эксплуатации и в зависимости от версии табличка из искусственного золота или серебра.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
ZooL22

Я так понимаю фигурка по лицензии.

Почему Capcom не хотят видеть как игроки раздевают Эшли - известно только им одним. И что интересно, моды на голых Леона и торговца с большими хозяйствами Capcom трогать не стали и они до сих пор имеют свои отдельные страницы на NexusMods.
14
gam_rev

Чтобы фигурки продавать)

3
Bamburrr

Ты не понимаешь, это другое.

0
mashalle

Никогда такого не было, и вот опять

6
dreamevil2067

Сарсом должны её запретить!

Как мод

4
DarkTenshi666

вот фулл

https://twitter.com/orz_GK/status/1648613376694849540

не благодарите =)

4
hpi

Хорошая попытка, но нет.

1
Balor4eg

Артов бы побольше рисовали с ней от руки, а не с помощью нейросети. И нормальных артов а не там где она мышь с сыром.
Уже даже фигурку делают ё моё.

0