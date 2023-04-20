Эшли Грэм из ремейка Resident Evil 4 получит полностью раздеваемую фигурку ©

В коллекции откровенных фигурок по мотивам игр появилось новое поколение. Производитель фигурок в категории "18+" студии MF Studio и Hyperspace Studio анонсировали полностью раздеваемую фигурку Эшли Грэм из ремейка Resident Evil 4.

MF и Hyperspace Studio в точности воссоздали внешность Эшли Грэм и ее оригинальный образ. Высота фигурки составит 70 сантиметров, что говорит о внушительных размерах. Новая фигурка должна поступить в продажу в 3 квартале 2023 года. Изготовитель обещает выпустить фигурку Эшли в трех вариантах: одетая, раздетая и две сразу. В комплекте также будет руководство по эксплуатации и в зависимости от версии табличка из искусственного золота или серебра.