Эшли из Resident Evil 4 получила детализированную фигурку из силикона по сумасшедшей цене

Компания Infinity Studio, известная производством коллекционных фигур премиум-класса, анонсировала, пожалуй, самое детализированное воплощение Эшли Грэм из ремейка Resident Evil 4. Однако чтобы «спасти» дочь президента на этот раз, фанатам придется расстаться с суммой, за которую можно приобрести целый автомобиль, пусть и линейки поддержанных машин.
Стоимость статуэтки составляет 3 600 долларов, что примерно состовляет 365 000 рублей по текущему курсу. Такая внушительная цена обусловлена материалами и технологиями изготовления. Кожа Эшли выполнена из платинового силикона, который имитирует текстуру и тактильные ощущения настоящего человеческого тела. Вместо скульптурной «лепки» прическа героини создана из специального молочного волокна, что придает волосам максимальную естественность.
Фигурка высотой 84 сантиметра и шириной 35 сантиметров облачена в тканевый костюм, в точности повторяющий внутриигровой дизайн. Атмосферу дополняет проработанная подставка с фонарями и свечами, оснащенными встроенной LED-подсветкой (для их работы потребуются батарейки).
Желающим приобрести такой экспонат придется запастись терпением: отправка заказов намечена только на начало 2027 года.
Интересно, что Эшли в последнее время снова оказалась в центре внимания не только из-за дорогого мерча. Совсем недавно датамайнеры выяснили, что в ранней версии ремейка существовал вырезанный «Нулевой пролог», где игрокам предстояло управлять Эшли и пытаться сбежать из плена до прибытия Леона Кеннеди.
Это не первый случай, когда по Resident Evil выпускают безумно дорогие статуи. Ранее Capcom совместно с PureArts выпускала метровую фигуру Леди Димитреску, но даже она стоила более чем в два раза дешевле — 1500 долларов.
???
Как бы тебе объяснить...
Если бы на пг новости постил ИИ, то их содержание было бы на порядок качественнее.
Игры тоже пора ИИ делегировать, а то люди делают откровенную Е-бень
я так понимаю, за такие деньги у неё все рабочие дырочки должны быть, а еще она будет готовить тебе кофе по утрам...
За такие деньги можешь снимать каждый день себе новую индивидуалку в своем городе и там тебе будут и рабочие дырочки и горячий кофе по утрам как в ГТА сан андрес
Эшли нынче популярна 🍓🍓🍓 😉
Да на хуй она нужна
Ааааааавтомобиль!!!
Лучше приобрести эту Эшли из другого магазина, да и выйдет немного дешевле и удовольствия с пользой потом будет много.
У меня от этих суставов заболели мои суставы
Какая то она слишком одетая для таких денег. Или можно будет раздеть, а может еще и одежды напридумывают и будет тогда Resident не совсем Барби.