Эшли из Resident Evil 4 получила детализированную фигурку из силикона по сумасшедшей цене

Компания Infinity Studio, известная производством коллекционных фигур премиум-класса, анонсировала, пожалуй, самое детализированное воплощение Эшли Грэм из ремейка Resident Evil 4. Однако чтобы «спасти» дочь президента на этот раз, фанатам придется расстаться с суммой, за которую можно приобрести целый автомобиль, пусть и линейки поддержанных машин.

Стоимость статуэтки составляет 3 600 долларов, что примерно состовляет 365 000 рублей по текущему курсу. Такая внушительная цена обусловлена материалами и технологиями изготовления. Кожа Эшли выполнена из платинового силикона, который имитирует текстуру и тактильные ощущения настоящего человеческого тела. Вместо скульптурной «лепки» прическа героини создана из специального молочного волокна, что придает волосам максимальную естественность.

Фигурка высотой 84 сантиметра и шириной 35 сантиметров облачена в тканевый костюм, в точности повторяющий внутриигровой дизайн. Атмосферу дополняет проработанная подставка с фонарями и свечами, оснащенными встроенной LED-подсветкой (для их работы потребуются батарейки).

Желающим приобрести такой экспонат придется запастись терпением: отправка заказов намечена только на начало 2027 года.

Интересно, что Эшли в последнее время снова оказалась в центре внимания не только из-за дорогого мерча. Совсем недавно датамайнеры выяснили, что в ранней версии ремейка существовал вырезанный «Нулевой пролог», где игрокам предстояло управлять Эшли и пытаться сбежать из плена до прибытия Леона Кеннеди.

Это не первый случай, когда по Resident Evil выпускают безумно дорогие статуи. Ранее Capcom совместно с PureArts выпускала метровую фигуру Леди Димитреску, но даже она стоила более чем в два раза дешевле — 1500 долларов.