Фанат Resident Evil 4 нарисовал картину маслом деревни игры

Ремейк Resident Evil 4, вышедший в марте этого года, заставил многих критиков и геймеров петь дифирамбы хитовой игре. Несмотря на то, что в мире Resident Evil существуют различные игры, Resident Evil 4 рассматривается многими фанатами как культовая часть франшизы. Одним из аспектов, отличающих четвертую часть от остальных частей серии, является сеттинг игры. Взяв на себя роль Леона Кеннеди, главный герой получает задание раскрыть тайны сонной, но зловещей испанской деревни, в которой игроки борются за спасение дочери президента. Деревня - такой же персонаж игры, как и все остальные, и это делает игру невероятно захватывающей.
Художник с Reddit, известный как Flintdead, поделился своей картиной маслом с изображением деревни Resident Evil 4, и это невероятная дань уважения игре. Существует длинный список художественных посвящений играм серии Resident Evil, и эта картина маслом является приятным дополнением.
Маслом деревни игры)))
Учите русский язык, не позорьтесь так!
Нарисовал маслом картину деревни из игры или картину деревни игры маслом. А не это.
почему деревни то? от твоей писанине не лучше. везде надо написать деревню. это одна деревня а не куча разных.
Потому что слово в родительном падеже, поэтому то и деревни. Нарисовал картину (кого, чего) деревнИ. Садись, два. Иди падежи учи
видео процесса нарисовки в студию
Так маслом нарисовал, теперь пусть рисует хлебом, потом колбасой, принцип бутерброда должен соблюдаться.
чето не особо картина, гуано какое-то
Каляка маляка )
В Midjourney?