Фанат Resident Evil 4 нарисовал картину маслом деревни игры ©

Ремейк Resident Evil 4, вышедший в марте этого года, заставил многих критиков и геймеров петь дифирамбы хитовой игре. Несмотря на то, что в мире Resident Evil существуют различные игры, Resident Evil 4 рассматривается многими фанатами как культовая часть франшизы. Одним из аспектов, отличающих четвертую часть от остальных частей серии, является сеттинг игры. Взяв на себя роль Леона Кеннеди, главный герой получает задание раскрыть тайны сонной, но зловещей испанской деревни, в которой игроки борются за спасение дочери президента. Деревня - такой же персонаж игры, как и все остальные, и это делает игру невероятно захватывающей.

Художник с Reddit, известный как Flintdead, поделился своей картиной маслом с изображением деревни Resident Evil 4, и это невероятная дань уважения игре. Существует длинный список художественных посвящений играм серии Resident Evil, и эта картина маслом является приятным дополнением.