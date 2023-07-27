Фанаты Resident Evil 4 воссоздали игру в двумерном пространстве

Фанаты Resident Evil 4 создали еще одну версию этой культовой игры, но на этот раз в виде двухмерного шутера с элементами бега и стрельбы. Игра Resident Evil 4 2D Edition была создана пользователем DooMero в инструменте для моддинга GZDoom, популярном в сообществе Doom. Создатель ранее говорил, что мод находится в разработке с 2016 года, но все время откладывался. Выход игры Resident Evil 4 от Capcom в начале этого года побудил создателя вновь приступить к работе над проектом.

Некоторые элементы ремейка Capcom даже попали в работу DooMero, например, парирование ножом и некоторые звуковые эффекты. В игре геймерам предстоит пройти через дебютную для четвертого “Резика” деревню, включая такие знаковые моменты, как освобождение собаки из капкана и борьба с человеком с бензопилой. Леон делает все то же самое, что и обычно – стреляет во врагов, собирает ресурсы и решает головоломки, – но все это происходит в двумерном пространстве.