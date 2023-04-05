Фанаты Resident Evil устроили похороны болторезу, их смутило отсутствие инструмента в ремейке Resident Evil 4 ©

На фоне огромное популярности ремейка Resident Evil 4 в сообществе поклонников игры бушует настоящая буря. На этот раз фанатов знаменитой зомби серии разочаровало отсутствие в проекте болтореза, которые присутствовал в каждой части Resident Evil на протяжении последних лет. Игроки приравнивают инструмент к полноценному персонажу франшизы и даже устроили ему похороны.

Не могу поверить, что мы потеряли его навсегда.

— пишут разочарованные фанаты.

Похороны болтореза для серии Resident Evil превратились в полноценный флешмоб, который разворачивается в социальных сетях и на профильных форумах игры. Геймеры выражают свою скорбь в виде приятных воспоминаний, который подарил им обычный инструмент. Болторез впервые появился в Resident Evil 7 в 2017 году и тех пор часто использовался в других частях, включая ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3.

Судя по всему, многие игроки ожидали увидеть инструмент в обновленной версии Resident Evil 4, но разработчики решили отказаться от него. Преданный фанаты путь и прощаются с неожиданно "важным персонажем", но все еще не оставляют надежду встретить его в бесплатных дополнения для ремейка.