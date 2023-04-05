Фанаты Resident Evil устроили похороны болторезу, их смутило отсутствие инструмента в ремейке Resident Evil 4

На фоне огромное популярности ремейка Resident Evil 4 в сообществе поклонников игры бушует настоящая буря. На этот раз фанатов знаменитой зомби серии разочаровало отсутствие в проекте болтореза, которые присутствовал в каждой части Resident Evil на протяжении последних лет. Игроки приравнивают инструмент к полноценному персонажу франшизы и даже устроили ему похороны.
Не могу поверить, что мы потеряли его навсегда.
— пишут разочарованные фанаты.
Похороны болтореза для серии Resident Evil превратились в полноценный флешмоб, который разворачивается в социальных сетях и на профильных форумах игры. Геймеры выражают свою скорбь в виде приятных воспоминаний, который подарил им обычный инструмент. Болторез впервые появился в Resident Evil 7 в 2017 году и тех пор часто использовался в других частях, включая ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3.
Судя по всему, многие игроки ожидали увидеть инструмент в обновленной версии Resident Evil 4, но разработчики решили отказаться от него. Преданный фанаты путь и прощаются с неожиданно "важным персонажем", но все еще не оставляют надежду встретить его в бесплатных дополнения для ремейка.
Какой болторез??? Он вообще хоть когда-нибудь был в ре4? Его даже в 5 и 6 нету.
Его и в оригинальных ре 2 и 3 не было, читать статью пробовал? Его добавили в 7 части и в ремейках 2 и 3 он тоже был
ну это какие-то глупые коментарии в соцсетях. не надо принимать близко к сердцу)
но по поводу болтореза - в нем был бы смысл. рвать цепи ударом ноги - это перебор, да?
досок, вон, в оригинале тоже не было, но их добавили в ремейк.
Болторез был до четверки, в resident Outbreak file2.2003год 1сценарий со слоном.вход в зоопарк. Там была цепь.
Зачем там болторез, если Леон с ноги или ударом ножа сносит замки с цепью как верёвочки? У игроков один сплошной болторез в виде Леона есть.
А это случайно не те самые "фанаты", которые травили исполнительницу роли Ады в ремейке четвёрки? А то по уровню интеллектуального развития вполне подходят под описание.
Какие фанаты какой игры? Что это за бред сивой кобылы? Они там чё обкурились? В какую игру они играют? Мозг свой схоронили. А не болторез. Что резать собрались?
Да зумеры балуются, которые даже в оригиналы никогда не играли
Это те (ФАНАТЫ) которые знают только последние пару частей, те которые родились 10 лет назад и которые не признают что 4я часть вышла уже почти 20ток лет назад и часть из них орут ШО ТО ЗА ФИГНЯ, как вы играли с этими кутЫэ, с таким управлением и тд? Ну ок... а "фанаты" слышали про СИНЮЮ траву . Нет ? Ну и все, разговор закончен -_- И если человек крикнет= ну она вроде как БЫЛА в "Ремейке 3 части", то все сразу с ним станет ясно какой он там фанат....
Поддерживаю. Зумеры открыли для себя болторез, а то что ничего и в помине не было в оригинале четвёрки - ни сном ни духом.
Теперь понятно что за фанаты у резидента, а то я думал, почему многие идеи из оригинала стали внезапно НЕНУЖНЫМИ.
Главное чтобы ПГ не повёлся и не стал участвовать в этих флешмобах школотронских...
Молодцы господа комментаторы.. аж горжусь вами.
Не фанаты резика, а ньюфаги, еще не закончившие школу.
Такое ощущение, что они уже не знают к чему бы прикопаться в ремейке, потому даже на такие мелочи обращают внимание.
в 7 резике была болгарка тока чё то применили бинзопилку
Это у же делать не чего кому то, начинают какую то чушь выдумывать.
Люди часто заниматься странной фи#ёй... И МНЕ ЭТО НРАВИТЬСЯ!
Его можно сделать модом вместо ножа
Кому что ... а их волнует болторезны....
и ещё не вечер может Ада потом найдёт
Всегда и во всех резиках раздражало наличие инструмента, который нужно найти в середине игры, что бы начать открывать двери в её начале. Да что уж там, это стандартное консольное клише бесит во всех играх, где оно есть.
Ну вот, а мы только к нему привыкли.