Fantasy Toys представила реалистичный бюст Леона Кеннеди из Resident Evil 4

Компания YJ (Fantasy Toys) Studio представила крайне реалистичный коллекционный бюст Леона Кеннеди в натуральную величину, который основан на внешности героя из римейка Resident Evil 4.
При создании бюста Леона Скотта Кеннеди были использованы такие материалы, как: силикон, акрил, искусственная кожа, смола, а также ткани для одежды. Волосы Леона сформированы из специальной шерсти, которая прекрасно имитирует человеческие волосы.
Бюст уже доступен для предварительного заказа по цене $3247 (примерно 265 231 рублей). Покупатели смогут получит свой бюст не позднее чем в третьем квартале 2023 года.
Данный бюст неофициальный и не получил официального одобрения Capcom. Вопрос о том, как FantasyToys справится с авторскими правами и торговыми правами, со стороны Capcom, покажет время. Остается надеяться, что художник (или художницы), создавшие эту работу, смогут без лишних хлопот получить дивиденды за свой труд.
Он тут какой-то женственный что-ли
Рот открывается? Друг спрашивает.
че у него с глазами, как будто он в состоянии, когда Аду душил
Главное чтоб не душил одноглазую змею