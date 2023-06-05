Fantasy Toys представила реалистичный бюст Леона Кеннеди из Resident Evil 4 ©

Компания YJ (Fantasy Toys) Studio представила крайне реалистичный коллекционный бюст Леона Кеннеди в натуральную величину, который основан на внешности героя из римейка Resident Evil 4.

При создании бюста Леона Скотта Кеннеди были использованы такие материалы, как: силикон, акрил, искусственная кожа, смола, а также ткани для одежды. Волосы Леона сформированы из специальной шерсти, которая прекрасно имитирует человеческие волосы.

Бюст уже доступен для предварительного заказа по цене $3247 (примерно 265 231 рублей). Покупатели смогут получит свой бюст не позднее чем в третьем квартале 2023 года.

Данный бюст неофициальный и не получил официального одобрения Capcom. Вопрос о том, как FantasyToys справится с авторскими правами и торговыми правами, со стороны Capcom, покажет время. Остается надеяться, что художник (или художницы), создавшие эту работу, смогут без лишних хлопот получить дивиденды за свой труд.