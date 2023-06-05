Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 6 283 оценки

Fantasy Toys представила реалистичный бюст Леона Кеннеди из Resident Evil 4

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Gruz_
Новости

Компания YJ (Fantasy Toys) Studio представила крайне реалистичный коллекционный бюст Леона Кеннеди в натуральную величину, который основан на внешности героя из римейка Resident Evil 4.

При создании бюста Леона Скотта Кеннеди были использованы такие материалы, как: силикон, акрил, искусственная кожа, смола, а также ткани для одежды. Волосы Леона сформированы из специальной шерсти, которая прекрасно имитирует человеческие волосы.

Бюст уже доступен для предварительного заказа по цене $3247 (примерно 265 231 рублей). Покупатели смогут получит свой бюст не позднее чем в третьем квартале 2023 года.

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Данный бюст неофициальный и не получил официального одобрения Capcom. Вопрос о том, как FantasyToys справится с авторскими правами и торговыми правами, со стороны Capcom, покажет время. Остается надеяться, что художник (или художницы), создавшие эту работу, смогут без лишних хлопот получить дивиденды за свой труд.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Hanna Blair

Он тут какой-то женственный что-ли

0
Авраам Линкольн

Рот открывается? Друг спрашивает.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

че у него с глазами, как будто он в состоянии, когда Аду душил

-3
Alex19978

Главное чтоб не душил одноглазую змею

1