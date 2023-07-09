GAME lady Studio занимается созданием секс-куклы Ады Вонг из Resident Evil 4 - Цена может вызвать шок

Создание различных фигурок ключевых героинь из серии Resident Evil уже давно не вызывает никакого удивления, однако GAME lady Studio решила пойти дальше. Данная студия представила миру полноразмерную секс-куклу в виде небезызвестной Ады Вонг с ростом 166 см. По заявлению создателей, она будет из качественных материалов: реалистичные волосы, кожа из специальных силиконовых материалов, а также подвижные части тела и даже глаза.
Как уже было подмечено в заголовке, стоимость такой покупки может кого-то повергнуть в шок. За "полную комплектацию" Ады Вонг GAME lady Studio просит 236 тысяч рублей. Для тех, кто все-таки заинтересовался, подметим, что релиз намечен на четвертый квартал этого года.
Ну да, нормальные отношения построить сложно, будут народец переманивать на куклы, Там же проще...
Это китайцем расскажи где мужиков на 200лямов больше чем баб) ну было по крайней мере.
Плюс кукла всяко дешевле. Элементарно есть пить не просит.
Проще, безопаснее и дешевле. Я вот чуть в истерику не впадаю, когда вспоминаю сколько денег за свою жизнь я угробил на отношения, которые мог потратить лично на себя. Годы прошли, финансы и время никто не возместит. Успокаиваю себя только тем, что не женился и детей нет - а то пару "счастливчиков" которые уже алименты платят, я уже знаю. Значит, я ещё не вляпался по уши.
Эротический мерч - тоже маразм, но каждый сходит с ума по-своему.
Может кто-то мечтал о Ады Вонг))))))
И ведь найдётся покупатель… Я удивляюсь тому, как Capcom позволяет выпускать такую продукцию. Ведь страдает имидж компании в первую очередь, не могу себе представить чтобы Nintendo это позволяла делать со своим IP.
Могу поспорить, что покупатель будет азиат
В РФ тоже такое покупают мужики. Как сами говорят на пару раз потом валяется.
от чего страдает имидж компании? На Аду рукоблудили и будут дальше, сам персонаж крайне сексуализирован (и это хорошо).
Дизайн многих персонажей японских игр итак как раз располагает к созданию хентая, эротического мерча и прочего подобного контента.
Кого-то отталкивает, кто-то наоборот с радостью воспринимает. А издателям наоборот финансовый бонус.
Рокублудят то неофициально.) Как по мне, так это неправильно. Всё-таки Capcom работает не в сексиндустрии.
ГДЕ КУПИТЬ ее???Это шедевр....уже начинаю копить деньги на нее
сразу робота пусть делают ,с куклой не поговорить