GAME lady Studio занимается созданием секс-куклы Ады Вонг из Resident Evil 4 - Цена может вызвать шок ©

Создание различных фигурок ключевых героинь из серии Resident Evil уже давно не вызывает никакого удивления, однако GAME lady Studio решила пойти дальше. Данная студия представила миру полноразмерную секс-куклу в виде небезызвестной Ады Вонг с ростом 166 см. По заявлению создателей, она будет из качественных материалов: реалистичные волосы, кожа из специальных силиконовых материалов, а также подвижные части тела и даже глаза.

Как уже было подмечено в заголовке, стоимость такой покупки может кого-то повергнуть в шок. За "полную комплектацию" Ады Вонг GAME lady Studio просит 236 тысяч рублей. Для тех, кто все-таки заинтересовался, подметим, что релиз намечен на четвертый квартал этого года.