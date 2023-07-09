Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 7 107 оценок

GAME lady Studio занимается созданием секс-куклы Ады Вонг из Resident Evil 4 - Цена может вызвать шок

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4efy
Новости

Создание различных фигурок ключевых героинь из серии Resident Evil уже давно не вызывает никакого удивления, однако GAME lady Studio решила пойти дальше. Данная студия представила миру полноразмерную секс-куклу в виде небезызвестной Ады Вонг с ростом 166 см. По заявлению создателей, она будет из качественных материалов: реалистичные волосы, кожа из специальных силиконовых материалов, а также подвижные части тела и даже глаза.

Как уже было подмечено в заголовке, стоимость такой покупки может кого-то повергнуть в шок. За "полную комплектацию" Ады Вонг GAME lady Studio просит 236 тысяч рублей. Для тех, кто все-таки заинтересовался, подметим, что релиз намечен на четвертый квартал этого года.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Ну да, нормальные отношения построить сложно, будут народец переманивать на куклы, Там же проще...

3
danilukHF

Это китайцем расскажи где мужиков на 200лямов больше чем баб) ну было по крайней мере.
Плюс кукла всяко дешевле. Элементарно есть пить не просит.

4
warp 37

Проще, безопаснее и дешевле. Я вот чуть в истерику не впадаю, когда вспоминаю сколько денег за свою жизнь я угробил на отношения, которые мог потратить лично на себя. Годы прошли, финансы и время никто не возместит. Успокаиваю себя только тем, что не женился и детей нет - а то пару "счастливчиков" которые уже алименты платят, я уже знаю. Значит, я ещё не вляпался по уши.

Эротический мерч - тоже маразм, но каждый сходит с ума по-своему.

1
z8TiREX8z

Может кто-то мечтал о Ады Вонг))))))

-1
CrispSundew

И ведь найдётся покупатель… Я удивляюсь тому, как Capcom позволяет выпускать такую продукцию. Ведь страдает имидж компании в первую очередь, не могу себе представить чтобы Nintendo это позволяла делать со своим IP.

0
Zonen

Могу поспорить, что покупатель будет азиат

2
danilukHF Zonen

В РФ тоже такое покупают мужики. Как сами говорят на пару раз потом валяется.

0
DarkScorpius

от чего страдает имидж компании? На Аду рукоблудили и будут дальше, сам персонаж крайне сексуализирован (и это хорошо).

3
warp 37

Дизайн многих персонажей японских игр итак как раз располагает к созданию хентая, эротического мерча и прочего подобного контента.

Кого-то отталкивает, кто-то наоборот с радостью воспринимает. А издателям наоборот финансовый бонус.

0
CrispSundew DarkScorpius

Рокублудят то неофициально.) Как по мне, так это неправильно. Всё-таки Capcom работает не в сексиндустрии.

-1
Andrew Shimansky

ГДЕ КУПИТЬ ее???Это шедевр....уже начинаю копить деньги на нее

0
vidyssss

сразу робота пусть делают ,с куклой не поговорить

0