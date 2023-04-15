Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 475 оценок

Голландская модель подарившая лицо Эшли в ремейке Resident Evil 4, забавно отреагировала на свое игровое воплощение

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butcher69
Новости

Ремейк Resident Evil 4 получил много хвалебных оценок за то, насколько точно он придерживается оригинальной игры, но в то же время он содержит немало изменений. Например, для ремейка были переделаны модели персонажей, включая дочь президента Эшли. Capcom наняла датскую модель Эллу Фрейю для создания лица Эшли, что должно быть очевидным, как только вы увидите ее фотографии.

Однако, несмотря на то, что ремейк Resident Evil 4 уже давно лежит на полках магазинов, Элла не видела ни одной физической копии игры и ни одного рекламного ролика. Чтобы исправить эту ситуацию, она недавно отправилась в игровой магазин в Японии, чтобы впервые увидеть себя на обложке игры, и влог, который она выложила на своем канале YouTube демонстрирует ее милую реакцию.

Большая часть ролика посвящена поиску места в Акихабаре, где можно купить копию игры. Эллу даже вроде бы кто-то узнает в некоторых моментах видео, что показывает, насколько она узнаваема в настоящее время.

В конце концов, она разыскивает несколько копий, а увидев себя на рекламном ролике игры и в трейлере, почти теряет дар речи. Она снимает себя рядом с Эшли, чтобы мы могли наглядно увидеть сходство, смеется при этом, а затем берет пару копий за свои старания. Это милое маленькое видео, особенно потому, что мы можем услышать волнение в голосе Эллы.

Элла Фрейя подарила героине только лицо, в то время как фигуру срисовывали с косплеерши PeachMilky.

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Комментарии: 147
Ваш комментарий
3Dionis

Судя по тому, как она шпарит на японском, она уже не датская модель, а японская)))

127
awareness of greatness

Да , на лицо чистая "японка" 🤣

-21
Евгений Воронин

Ну так она живет там:) Пришлось выучить:) Таже Стефани Юстен тоже знает японский и живет походу там же:)

21
Egor179

В Японии на английском не говорят

8
cuckold Egor179

Дания жe, английский при чем?

3
Egor179 cuckold

Датский мировой язык? Лично я не в курсе, а английский мировой, но даже на нём в Японии не говорят, только на японском

2
Umertviya

Симпатичная девушка.

96
Bamburrr

Да ещё и улыбчивая. Приятно смотреть.

40
Pa-Shady

в каком месте,лал?))

ну а если серьёзно,то я понимаю что вкусовщина и сам считаю,что каждый человек по своему красив,но тут то что все увидели?

-87
hpi

В каком месте?

-60
JohnTornton

какая дешевая версия Тейлор Свифт

-53
Озверин Pa-Shady

ну видишь - все увидели, а у тебя что-то не выходит. проверь глазки)

13
EllieWilliams

прочитал детская модель

46
Kartonkratos

Я тоже )

6
RandySavage

Сэйм.Зашёл для пояснения и только потом дошло.

3
saa0891

Такая же няшная как и Эшли в игре.

24
Longlivebreak

В игре нет

-10
SewAwOw Longlivebreak

В игре да.

4
Slipnot6

Главное не показывать ей нексусмодс.

22
Sir Walter

Она знает про такие моды)

8
MLShadow

В суд подаст и потребует отчисления за каждый акт скачивания.

0
Anataras MLShadow

Вообще то тело срисовали с косплеерши. Элла Фрейя только лицо дала Эшли. Так что не докопается

0
Джейкоб Этезов MLShadow

Слава Ктулху мы до такого пока еще дошли.Иначе легче будет интернет закрыть,чем с каждым расплачиваться за использование рожи актера\актрисы

0
MLShadow Anataras

Тогда придётся платить обоим, одной за лицо, другой за тело.

0
Omnia Smirnow
19
Аристов--Черный

Не играл, но одобряю:) Симпатичные девушки становятся дефицитом в современных медиа.

13
Xstranger

У неё ещё есть родная сестра.

Элла и Саския Фрейя

12
Aellie

Милашка, господи 🥰 В жизни намного красивее, чем в игре

10
Brat Hart

Только образ в игре теперь увековечен, а в жизни увы... Лет 10-15, если не меньше, и оценка изменится на противоположную.

-4
KIIIL

Всё же в реальности она куда милее чем в игре .

10
JusFly_Herp

она даже красивее чем в самой игре.

7
joe192

Вот бы на неё нуд

6
Taicho

Как у любой современной девушки в тренде у нее есть онлифанс

12
Mr.DOOM
64
FlexGum
5
LoKKi_SKY Taicho

Видимо я не современная девушка))) Но чувствую надо осовремениться!

8
PapaFranku Mr.DOOM

У неё бобрик))

15
DetroyT[RU]

На ветру она просто прекрасна. Кстати в Биошок Инфинит была обратная ситуация по моему-в игре девушка смотрелась лучше.

5
SOLUS5678

Красивая девчушка

4
U1traMagnum

В живую она еще милее чем в игре, улыбается Элла классно)

4
Dr_Shtopor

Какая же она сладкая, хоспаде...

4
Montoya42

Почему вы все время пишите в заголовках "ДАТСКАЯ модель" ??? Погуглили бы,она из НИДЕРЛАНДОВ. По английски это пишется Dutch,но это значит - Голландская,Нидерланды!

4
BENDJI

Причем это пишут не только на ПГ, часто видел на российских сайтах про игры.

1
AndralStormborn BENDJI

Безграмотные, потому что

1
Bugai90

спермотоксикозники минусят всех кто высказывает не популярное по их мнению """МНЕНИЕ

3
Дальнобойщик 220

Очень миленькая :)

3
shecter

Модель реально-красивая,что в игре,что в жизни,даже удивительно с сегодняшними трендами.

2
EagleFireFlamen

こんにちは小さな星

2
EagleFireFlamen

Та ладно! Минус за квест! Эх...

0
BreathtakingTracker

Няшная девушка.

2
Denn132

Скоро вместо нее будет черный мужик в платье.

1
bloodraine

А можно Аду Вонг посмотреть с кого сделали? Ээм... друг просит.

1
Dikiy_Bill

Девушка действительно симпатичная, но судя по её видео, мимики Эшли из RE там и близко нет. Немного пугает, насколько разными получаются оригинал и игровая реализация

1
Relaxy

Красивый голос у ребёнка

1
Elkanter

какая милашка

1
hKKK33

Так она из Дании? А что она в Японии делает?

0
Samson48

продает наркотики детям

39
Limgrave

Может себе позволить, вопросы?

-11
Sir Walter

Она там давно уже живет и работает моделью.

0
SonSur

Япония привлекательная страна, много чё можно поделать, особенно если тебе нравится аниме

-1
vzglydizugla SonSur

А еще одна из самых старых по возрасту жителей и помешанных на детских чертах во внешности.

-1
Roayal cat

Однозначно самая похожая на своего игрового персонажа.

0
Brat Hart

Она так мило пытается получить максимально дивидендов за счёт популярности игры, но вот незадача - её не узнают даже японцы, помешанные на резике :) Всё, видимо, потому что все европеоиды для них на одно лицо. А продолжением непременно должен стать поход по магазинам косплеерши. Возможно, у неё будет больше шансов быть узнанной по мягким местам.

0
дима 353

я бы женился на ней она красивая

0
Brat Hart

История уже знает одного куколдыча.

2
cuckold

не лезь, она тебя сожpет.

0
inkomniak

Копия чо)))

0
AMysteriousStranger

Красивая женщина, лицо притягивает к себе взгляд. Мило улыбается так)

0
matrixua

странно , на сколько я знаю , копию игры раздают всем участникам разработки игры

0
Kervin_Play

Милаха.

0
XOJIODHbIU

Димитреску тоже заглядывала в магаз и даже купила игру

0
Зaйчик

Было бы прикольно, если бы еще актер подаривший лицо Леона рядом стоял

0
virdgil

Ну всё, трубим по всем новостям

0
HypnosisWorldWarIII

А вот это без пяти минут прнзвезда 3д модов и генезисов тиранов и прочих по списку веселых персонажей веселить всех своими нападениями и деревню лохматых испанский стыд культистов. А ее с другой бабщие как всегда 30 лет перепутал может ту что 20 лет снимали в ролях Эшли или еще какую.

0
SERGIOUS LEE

Милая и обаятельная девушка

0
KIIIL

отыскал данное видео на тубе - https://www.youtube.com/watch?v=TLbAb3bkwLc&ab_channel=EllaFreya%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A4

0
HARD ZBOR

Отлично говорит на японском) интересно)))

-1
SkyGame

У неё видосы на японском, что-то сомневаюсь что в Дании живёт, хотя может оттуда приехала.

-1
BENDJI

Genius

0
V3RB

всем возбудившимся отбой. Европеоиды не в ее вкусе, только азиаты.

-1
Fuck_the_USA

модель-модель, куда не плюнь одни модели, каждая тп стремится быть моделью, не получается и становятся бл..дью

-1
Bartalbi Bond

Ага, а страшилищи, становятся феминистками и мужененавитницами! 😆😅🤣

1
AndralStormborn Bartalbi Bond

А автору сего кал-мента женщины не дают, поэтому он стал женоненавистником)

-2
Беркут Слеер

Ковайная! А на японском то как шпарит. Правда такое чувство, что наушники не просто так.

-1
erik280294

няшка)

-1
Кей Овальд

Миленькая. Но очень странно по-английски говорит, почти ничего непонятно.

-2
Руслан СадуллаевD

по японски говорит)

2
Кей Овальд Руслан СадуллаевD

/сарказм/

-1
Akorol

Значится резинент это - бьехозавр) Будем знать

-2
Джейкоб Этезов

типа с добрым утром:))))))

-1
Uilenspiegel

Очередная камвхора с низкой социальной ответственностью.

-2
DarkTenshi666

а что это за коробка с Re 4 remake? она ещё в видео эту коробку берёт в руки на 4:39, это какая-то колекционка? но там вроде никакая платформа не указана, а на лицевой части так и вообще дата релиза написана

Спойлер
-2
Brat Hart

Для Super Nintendo :D У них раньше похожие коробочки были ))

1
DarkTenshi666 Brat Hart

а если без рофлов?

-2
Аналиус

каждый день бы такую долбил бы!

-2
Детский сад

Там своих долбильщиков хватает.

6
281382

Честно очень слабо похожа. Есть какие то общие черты. Мое мнение 30% схожесть не более. вот если бы она оделась бы так как в Resident Evil 4. Было бы больше реакции и ее бы узнавали.

Но возьмем любую профессиональную косплеершу - он себе лицо нарисует любое.

-3
RaiHoRN
Спойлер

Похожа или нет?

-4
McLovin2015

Не

-2
MLShadow

Вот же школьники перевозбудились, в реальности она мало чем выделяется, обычная девушка выше среднего, в игре ей хоть уникальных черт добавили, подправив личико.

-5
Egor179

В чем собственно проблема обычной девушки? Тебе аморантх с твича надо?

1
MLShadow Egor179

А вот мне тоже интересно - в чём? Но видимо только в твоей голове, так как в других местах я её не вижу.

-2
Longlivebreak

Мне наоборот в игре не нравится, какие нах*р уникальные черты🤣

1
Konstantine45

О май гад.Лучше бы не смотрел.Она в игре в сто раз лучше

-12
Пират_В_Законе

Может у меня проблемы со зрением, или сходств реально нет.

-31
FlexGum

да просто угол неудачный

17
Siriy

На самом деле она играла Леона.

31
джок 39

надеюсь ты не в мвд работаешь!иначе бяда..))розыск тебе лучше не вести-прическу сменил,ваще не узнать))))

7
martin32 FlexGum

Это точно! Надо ставить раком - это самый удачный угол. )))

2
Пират_В_Законе джок 39

Благо нет, не работаю.

0