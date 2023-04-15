Голландская модель подарившая лицо Эшли в ремейке Resident Evil 4, забавно отреагировала на свое игровое воплощение

Ремейк Resident Evil 4 получил много хвалебных оценок за то, насколько точно он придерживается оригинальной игры, но в то же время он содержит немало изменений. Например, для ремейка были переделаны модели персонажей, включая дочь президента Эшли. Capcom наняла датскую модель Эллу Фрейю для создания лица Эшли, что должно быть очевидным, как только вы увидите ее фотографии.
Однако, несмотря на то, что ремейк Resident Evil 4 уже давно лежит на полках магазинов, Элла не видела ни одной физической копии игры и ни одного рекламного ролика. Чтобы исправить эту ситуацию, она недавно отправилась в игровой магазин в Японии, чтобы впервые увидеть себя на обложке игры, и влог, который она выложила на своем канале YouTube демонстрирует ее милую реакцию.
Большая часть ролика посвящена поиску места в Акихабаре, где можно купить копию игры. Эллу даже вроде бы кто-то узнает в некоторых моментах видео, что показывает, насколько она узнаваема в настоящее время.
В конце концов, она разыскивает несколько копий, а увидев себя на рекламном ролике игры и в трейлере, почти теряет дар речи. Она снимает себя рядом с Эшли, чтобы мы могли наглядно увидеть сходство, смеется при этом, а затем берет пару копий за свои старания. Это милое маленькое видео, особенно потому, что мы можем услышать волнение в голосе Эллы.
Элла Фрейя подарила героине только лицо, в то время как фигуру срисовывали с косплеерши PeachMilky.
Судя по тому, как она шпарит на японском, она уже не датская модель, а японская)))
Да , на лицо чистая "японка" 🤣
Ну так она живет там:) Пришлось выучить:) Таже Стефани Юстен тоже знает японский и живет походу там же:)
В Японии на английском не говорят
Дания жe, английский при чем?
Датский мировой язык? Лично я не в курсе, а английский мировой, но даже на нём в Японии не говорят, только на японском
Симпатичная девушка.
Да ещё и улыбчивая. Приятно смотреть.
в каком месте,лал?))
ну а если серьёзно,то я понимаю что вкусовщина и сам считаю,что каждый человек по своему красив,но тут то что все увидели?
В каком месте?
какая дешевая версия Тейлор Свифт
ну видишь - все увидели, а у тебя что-то не выходит. проверь глазки)
прочитал детская модель
Я тоже )
Сэйм.Зашёл для пояснения и только потом дошло.
Такая же няшная как и Эшли в игре.
В игре нет
В игре да.
Главное не показывать ей нексусмодс.
Она знает про такие моды)
В суд подаст и потребует отчисления за каждый акт скачивания.
Вообще то тело срисовали с косплеерши. Элла Фрейя только лицо дала Эшли. Так что не докопается
Слава Ктулху мы до такого пока еще дошли.Иначе легче будет интернет закрыть,чем с каждым расплачиваться за использование рожи актера\актрисы
Тогда придётся платить обоим, одной за лицо, другой за тело.
Не играл, но одобряю:) Симпатичные девушки становятся дефицитом в современных медиа.
У неё ещё есть родная сестра.
Элла и Саския Фрейя
Милашка, господи 🥰 В жизни намного красивее, чем в игре
Только образ в игре теперь увековечен, а в жизни увы... Лет 10-15, если не меньше, и оценка изменится на противоположную.
Всё же в реальности она куда милее чем в игре .
она даже красивее чем в самой игре.
Вот бы на неё нуд
Как у любой современной девушки в тренде у нее есть онлифанс
Видимо я не современная девушка))) Но чувствую надо осовремениться!
У неё бобрик))
На ветру она просто прекрасна. Кстати в Биошок Инфинит была обратная ситуация по моему-в игре девушка смотрелась лучше.
Красивая девчушка
В живую она еще милее чем в игре, улыбается Элла классно)
Какая же она сладкая, хоспаде...
Почему вы все время пишите в заголовках "ДАТСКАЯ модель" ??? Погуглили бы,она из НИДЕРЛАНДОВ. По английски это пишется Dutch,но это значит - Голландская,Нидерланды!
Причем это пишут не только на ПГ, часто видел на российских сайтах про игры.
Безграмотные, потому что
спермотоксикозники минусят всех кто высказывает не популярное по их мнению """МНЕНИЕ
Очень миленькая :)
Модель реально-красивая,что в игре,что в жизни,даже удивительно с сегодняшними трендами.
こんにちは小さな星
Та ладно! Минус за квест! Эх...
Няшная девушка.
Скоро вместо нее будет черный мужик в платье.
А можно Аду Вонг посмотреть с кого сделали? Ээм... друг просит.
Девушка действительно симпатичная, но судя по её видео, мимики Эшли из RE там и близко нет. Немного пугает, насколько разными получаются оригинал и игровая реализация
Красивый голос у ребёнка
какая милашка
Так она из Дании? А что она в Японии делает?
продает наркотики детям
Может себе позволить, вопросы?
Она там давно уже живет и работает моделью.
Япония привлекательная страна, много чё можно поделать, особенно если тебе нравится аниме
А еще одна из самых старых по возрасту жителей и помешанных на детских чертах во внешности.
Однозначно самая похожая на своего игрового персонажа.
Она так мило пытается получить максимально дивидендов за счёт популярности игры, но вот незадача - её не узнают даже японцы, помешанные на резике :) Всё, видимо, потому что все европеоиды для них на одно лицо. А продолжением непременно должен стать поход по магазинам косплеерши. Возможно, у неё будет больше шансов быть узнанной по мягким местам.
я бы женился на ней она красивая
История уже знает одного куколдыча.
не лезь, она тебя сожpет.
Копия чо)))
Красивая женщина, лицо притягивает к себе взгляд. Мило улыбается так)
странно , на сколько я знаю , копию игры раздают всем участникам разработки игры
Милаха.
Димитреску тоже заглядывала в магаз и даже купила игру
Было бы прикольно, если бы еще актер подаривший лицо Леона рядом стоял
Ну всё, трубим по всем новостям
А вот это без пяти минут прнзвезда 3д модов и генезисов тиранов и прочих по списку веселых персонажей веселить всех своими нападениями и деревню лохматых испанский стыд культистов. А ее с другой бабщие как всегда 30 лет перепутал может ту что 20 лет снимали в ролях Эшли или еще какую.
Милая и обаятельная девушка
отыскал данное видео на тубе - https://www.youtube.com/watch?v=TLbAb3bkwLc&ab_channel=EllaFreya%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A4
Отлично говорит на японском) интересно)))
У неё видосы на японском, что-то сомневаюсь что в Дании живёт, хотя может оттуда приехала.
Genius
всем возбудившимся отбой. Европеоиды не в ее вкусе, только азиаты.
модель-модель, куда не плюнь одни модели, каждая тп стремится быть моделью, не получается и становятся бл..дью
Ага, а страшилищи, становятся феминистками и мужененавитницами! 😆😅🤣
А автору сего кал-мента женщины не дают, поэтому он стал женоненавистником)
Ковайная! А на японском то как шпарит. Правда такое чувство, что наушники не просто так.
няшка)
Миленькая. Но очень странно по-английски говорит, почти ничего непонятно.
по японски говорит)
/сарказм/
Значится резинент это - бьехозавр) Будем знать
типа с добрым утром:))))))
Очередная камвхора с низкой социальной ответственностью.
а что это за коробка с Re 4 remake? она ещё в видео эту коробку берёт в руки на 4:39, это какая-то колекционка? но там вроде никакая платформа не указана, а на лицевой части так и вообще дата релиза написана
Для Super Nintendo :D У них раньше похожие коробочки были ))
а если без рофлов?
каждый день бы такую долбил бы!
Там своих долбильщиков хватает.
Честно очень слабо похожа. Есть какие то общие черты. Мое мнение 30% схожесть не более. вот если бы она оделась бы так как в Resident Evil 4. Было бы больше реакции и ее бы узнавали.
Но возьмем любую профессиональную косплеершу - он себе лицо нарисует любое.
Похожа или нет?
Не
Вот же школьники перевозбудились, в реальности она мало чем выделяется, обычная девушка выше среднего, в игре ей хоть уникальных черт добавили, подправив личико.
В чем собственно проблема обычной девушки? Тебе аморантх с твича надо?
А вот мне тоже интересно - в чём? Но видимо только в твоей голове, так как в других местах я её не вижу.
Мне наоборот в игре не нравится, какие нах*р уникальные черты🤣
О май гад.Лучше бы не смотрел.Она в игре в сто раз лучше
Может у меня проблемы со зрением, или сходств реально нет.
да просто угол неудачный
На самом деле она играла Леона.
надеюсь ты не в мвд работаешь!иначе бяда..))розыск тебе лучше не вести-прическу сменил,ваще не узнать))))
Это точно! Надо ставить раком - это самый удачный угол. )))
Благо нет, не работаю.