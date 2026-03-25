Худший бизнесмен в истории: торговец из Resident Evil 4 Remake ушел в минус на триллионы песет

В честь третьей годовщины ремейка Resident Evil 4 компания Capcom поделилась забавной статистикой: внутриигровой Торговец работает в огромный минус.

Его убытки составили 3 337 279 991 9290 песет, что примерно равно стоимости 40 миллионов ракетниц.

Вот как распределились цифры:

Выручка (сколько игроки заплатили ему): 39,9 триллиона песет.

Расходы (сколько он выплатил игрокам за выкупленные вещи): 43,2 триллиона песет.

Торговец — любимец фанатов, который помогает Леону Кеннеди, продавая оружие и улучшения, и умудряется появляться в самых неожиданных и опасных местах по всей карте.