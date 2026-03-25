ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.3 18 732 оценки

Худший бизнесмен в истории: торговец из Resident Evil 4 Remake ушел в минус на триллионы песет

Gruz_ Gruz_

В честь третьей годовщины ремейка Resident Evil 4 компания Capcom поделилась забавной статистикой: внутриигровой Торговец работает в огромный минус.

Его убытки составили 3 337 279 991 9290 песет, что примерно равно стоимости 40 миллионов ракетниц.

Вот как распределились цифры:

  • Выручка (сколько игроки заплатили ему): 39,9 триллиона песет.
  • Расходы (сколько он выплатил игрокам за выкупленные вещи): 43,2 триллиона песет.

Торговец — любимец фанатов, который помогает Леону Кеннеди, продавая оружие и улучшения, и умудряется появляться в самых неожиданных и опасных местах по всей карте.

20
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
askazanov

Вообще не понимаю этот бред с присутсвием торговца в игре.

14
QueasyRush

а как же герцог? я так и не смог сделать вот эту ачивку

7
Great-heartedElio

Ну это тупняк, какой минус, у него в итоге остаётся куча сокровищ

7
jax baron

правильно - вот так и спутей надо - а то живёт за наш счёт - надо чтоб и в нашей шкуре пожил

4
ant 36436

Торговец драгметалл за копейки скупает, сложно сказать что он в минусе.

4
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ