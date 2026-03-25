Худший бизнесмен в истории: торговец из Resident Evil 4 Remake ушел в минус на триллионы песет

В честь третьей годовщины ремейка Resident Evil 4 компания Capcom поделилась забавной статистикой: внутриигровой Торговец работает в огромный минус.
Его убытки составили 3 337 279 991 9290 песет, что примерно равно стоимости 40 миллионов ракетниц.
Вот как распределились цифры:
- Выручка (сколько игроки заплатили ему): 39,9 триллиона песет.
- Расходы (сколько он выплатил игрокам за выкупленные вещи): 43,2 триллиона песет.
Торговец — любимец фанатов, который помогает Леону Кеннеди, продавая оружие и улучшения, и умудряется появляться в самых неожиданных и опасных местах по всей карте.
Вообще не понимаю этот бред с присутсвием торговца в игре.
а как же герцог? я так и не смог сделать вот эту ачивку
Ну это тупняк, какой минус, у него в итоге остаётся куча сокровищ
правильно - вот так и спутей надо - а то живёт за наш счёт - надо чтоб и в нашей шкуре пожил
Торговец драгметалл за копейки скупает, сложно сказать что он в минусе.