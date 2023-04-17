Игрок создал таблицу с информацией обо всем оружии из Resident Evil 4 Remake ©

Пользователь Reddit Dibilowas создал очень полезную таблицу, которая показывает информацию обо всем оружии в Resident Evil 4 Remake. В ней указаны все показатели оружия, улучшенные до максимума, такие как урон, скорость перезарядки и количество боеприпасов. Кроме того, также показаны все множители, существующие в игре.

В первую очередь, на инфографике показаны их максимальные значения. Можно заметить, что у каждого оружия есть определенные показатели, которые не отображаются в меню игры. Поэтому, если вы внимательно изучите эти цифры, они могут помочь вам понять, почему противник в одном случае пошатывается, а в другом - нет. "Я не знаю точной разницы между "Wince", "Break" и "Stopping Power", но они связаны с системой стаггера", - говорит Dibilowas. "Величина стаггера - это урон оружия, умноженный на [эти три стата]".

В таблице приведены цифры, которые многое говорят об оружии в игре, причём некоторые виды оружия могут быть не так хороши, как вы думаете. На форуме в комментариях было много игроков, которые или разочаровались в своем любимом оружии, или были удивлены тем, что другие виды оружия оказались настолько хороши.