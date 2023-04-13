Игроки нашли забавный способ пропустить битву с одним из боссов ремейка Resident Evil 4

Ремейк Resident Evil 4 представил игрокам глобальное обновление игры 2005 года, которая сейчас выглядит и играется совершенно по-другому. Разработчики из Capcom внесли действительно большое количество изменений, расширив и переработав многие этапы игры. Благодаря всем нововведениям в ремейке также появились новые секреты, которые с удовольствием раскрывают геймеры. Недавняя их находка позволяет значительно облегчить сражение с одним из самых сложных боссов Resident Evil 4.
Во время прохождения ремейка Resident Evil 4 у игроков могут возникнуть определённые сложности при встрече с боссом по имени Вердуго. Сражение с огромным мутантом может быть непростым из-за ограниченной арены и смертоносных атак босса, но как оказалось его очень легко пропустить. Геймеры обнаружили забавную ошибку, благодаря которой с Вердуго практически не нужно сражаться.
Чтобы пропустить Вердуго, вам потребуется найти перед битвой винтовку. Как только начнется сражение, нужно будет заманить босса под жидкий азот, заморозить его и ударить, чтобы сбить с ног. Пока он находится под действием эффекта, необходимо добежать к лифту и с помощью прицела винтовки посмотреть в пол. В этот момент Вердуго не сможет вас атаковать, а вы сможете спокойно пройти дальше.
Ну это он получается в текстуры залез с помощью бага с прицелом. Так во многих локациях можно срезать
Обычный баг. С помощью такого же сквозь стены клипаются, пропуская целые комнаты. "Прикольный" скип это бой с Салазаром, который гибнет от двух золотых яиц
Но это ведь не пропуск. Уровень все равно по-сути пройти придется... Вот, если бы он таким образом провалился сразу в лифт, вот тог да, это был бы пропуск. А так все равно придется ждать, пока лифт не приедет
Это работает с любым врагом (кроме летающих). Фишка в том что с помощью прицела(только 1 лицо) ты можешь на полшышечки выходить за текстуры стен, таким образом враги не могут построить к тебе маршрут так как ты находишься out of bounce (за пределами карты) и тупо стоят и нечего не делают. Вообще тут можно проделать другой скип тоже. Также проклипаться через дверь не крутя вентиль, вертиго остаеться в той комнате а ты ждешь лифт 4 мин