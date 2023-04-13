Игроки нашли забавный способ пропустить битву с одним из боссов ремейка Resident Evil 4 ©

Ремейк Resident Evil 4 представил игрокам глобальное обновление игры 2005 года, которая сейчас выглядит и играется совершенно по-другому. Разработчики из Capcom внесли действительно большое количество изменений, расширив и переработав многие этапы игры. Благодаря всем нововведениям в ремейке также появились новые секреты, которые с удовольствием раскрывают геймеры. Недавняя их находка позволяет значительно облегчить сражение с одним из самых сложных боссов Resident Evil 4.

Во время прохождения ремейка Resident Evil 4 у игроков могут возникнуть определённые сложности при встрече с боссом по имени Вердуго. Сражение с огромным мутантом может быть непростым из-за ограниченной арены и смертоносных атак босса, но как оказалось его очень легко пропустить. Геймеры обнаружили забавную ошибку, благодаря которой с Вердуго практически не нужно сражаться.

Чтобы пропустить Вердуго, вам потребуется найти перед битвой винтовку. Как только начнется сражение, нужно будет заманить босса под жидкий азот, заморозить его и ударить, чтобы сбить с ног. Пока он находится под действием эффекта, необходимо добежать к лифту и с помощью прицела винтовки посмотреть в пол. В этот момент Вердуго не сможет вас атаковать, а вы сможете спокойно пройти дальше.