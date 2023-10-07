Игроки ремейка Resident Evil 4 считают, что в игре слишком много помощи. Разработчики ответили

Споры по поводу сложности видеоигр никогда не заканчиваются. Последнее касается так называемой желтой лестницы в Resident Evil 4 Remake, то есть краски, которую разработчики нанесли на некоторые лестницы, чтобы было понятно, что ими можно пользоваться. По мнению некоторых игроков, это ненужное решение. Однако некоторые разработчики объяснили, что иногда реализм — не самое правильное решение.
Алекс Рашди из @13amgames отметил в своем посте:
«Нам пришлось рассказать нескольким взрослым, как держать контроллер, чтобы они не держали его задом наперед».
Дэмион Шуберт из Boss Fight вместо этого объяснил, что чем более реалистичной становится графика игр, тем больше потребность в визуальных предложениях такого рода, даже если они не очень реалистичные:
«Это один из тех нелогичных случаев, когда реализм менее захватывающий. Погружение измеряет не то, насколько реалистично выглядит трава, а то, насколько игрок погружен в поток событий. То, что нарушает вовлеченность, — это то, что нарушает ход игры, обычно потому, что вы знаете, что вам нужно делать, но не можете понять, как взаимодействовать, чтобы это сделать».
Затем разработчик объяснил, что попытка открыть тридцать дверей, чтобы найти нужную, в конечном итоге нарушает поток, потому что возникающая в результате скука привлекает внимание к недостаткам симуляции. Короче говоря, немного желтой краски экономит время и не отвлекает игрока от действительно интересных вещей.
Было бы не плохо делать подобную помощь опциональной.
В последней Ларе Крофт было такое.
Ну понятно, игроков держат за умственно отсталых
Такие игроки...
Возмущаются только любители разгадывать сранные шарады
Ну, не замечать лестницы чтоб их нужно было маркировать краской - это уже нужно быть совсем инвалидом. Нужно просто делать так, чтоб всякие подобные лестницы, двери и тому подобные вещи подчеркивались в игре органично - например фонарем расположенным рядом, направлением света и тому подобные вещами, а не тупо краской.
Также и прочие взаимодействия можно сразу делать понятными, но органичными.
Я думаю что если бы не эти жёлтые лестинцы то было бы очнь много проблем в прохождении большинства игр, особенно сейчас, когда графика в играх иногда не отличима от реальности, трудно найти то что нужно для дальнейшего продвижение в сюжете.
Нам пришлось рассказать нескольким взрослым, как держать контроллер, чтобы они не держали его задом наперед
Аахахах )))
это про европейцев и американцев, русские так не тупят
А то что ящики надо вычищать от этой дряни никто там не говорил? И какой тут реализм, игра и так слишком простая, но тебя уже конкретно показывают что ты пятилетний.
Говорил:
https://www.playground.ru/resident_evil_4/news/posle_demoversii_remejka_resident_evil_4_gejmery_i_razrabotchiki_obsuzhdayut_ne_stal_li_dizajn_okruzheniya_slishkom_ochevidnym-1612139
Зачем тогда игроки снова обсуждают эту же самую тему? Ах, теперь разраб ответил, отличия есть.
Если бы в игре можно было пользоваться окружением также, как и в реальности, тогда ничего раскрашивать в жёлтый цвет не нужно. Но набор действий с окружением ограничен. Поэтому логично как-то подсветить те объекты, с которыми можно взаимодействовать. Чтобы игрок не тыкался от угла к углу в поисках объекта взаимодействия.
Ну вообще, да, все новые игры серии с этим тупизмом. Аж неудобно по таким лестницам лазать, когда тебя за тупого считают.
"Нам пришлось рассказать нескольким взрослым, как держать контроллер"
Да потому что они на ПК привыкли играть!
повторяющийся бактрекинг с уничтожением 3х крыс и поиск украденных вороной драгоценностей в огромном саду, которое ты хер найдешь без гайда, видимо не считается.
Помойка она всегда будет от этих аутистов