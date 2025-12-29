ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.3 18 335 оценок

Infinity Studio представила реалистичную статуэтку Эшли Грэм из ремейка Resident Evil 4 за за $3000

Gruz_ Gruz_

Capcom и Infinity Studio объявили о начале приема предварительных заказов на полноразмерную статуэтку Эшли Грэм из ремейка хоррора Resident Evil 4. Статуэтка в масштабе 1:2 (84 см) изображает одну из главных героинь игры с реалистичными чертами лица в наряде из натуральной ткани.

Для придания дополнительной реалистичности Infinity Studio использовали платиновый силикон, чтобы кожа Эшли выглядела «реалистично». Волосы были созданы из синтетических волокон, а глаза — это уменьшенные версии протезных глаз, благодаря чему они выглядят максимально похожими на настоящие человеческие глаза.

Наряд Эшли выполнен из специальной муслиновой ткани и отделан детализированной вышивкой на шарфе и других элементах одежды, из-за чего создается впечатление, будто ее вытащили прямо из Resident Evil 4 и заморозили во времени.

Поверхность платформы украшена LED-подсветкой в виде фонаря и зажженных свечей. Высота статуи составляет 84 см, ширина — 48 см, глубина — 37 см. Доставка по предзаказу запланирована на конец 2026 — начало 2027 года. Тираж составит 299 экземпляров по цене $3385 (~272 тыс. руб).

Комментарии:
MNM 777

за такие деньги , можно и настоящую Эшли с Адой прислать )

Andrey Wealson

Бред.

Игра же отстойная, а они такие статутки за такие деньги клепают... смешно.

Nodas
Игра же отстойная

Это потому что ты так сказал ? Это так не работает, игра отличная, одна из лучших что в 23 году выходило и в 2005

Exit 8 Nodas

В 2005 точнее

saa0891
Игра же отстойная

Тут даже сложно выбрать это слишком тупо или слишком толсто.

AdriftDylan

Ну да статуэтка,главное мыть чаще

Exit 8

Блин, ее прийдется часто смывать

saa0891
Venom792531

3000 баксов.😂

TERMINATOR-T800

Всего то 300к деревянных.. 😆

Kenn1y

Волосы не под натуральные и не подвижная в стиле Hot Toys, за что такой прайс?

ZAUSA
Infinity Studio представила реалистичную статуэтку Эшли Грэм из ремейка Resident Evil 4 за за $3000

За-за-за-за сколько?

MNM 777

так написали же , что за большие деньги )

Енот Херсонский

А че она серебряная что ли? Какой то ценник космос))

JAPАN

На транса похожа!

