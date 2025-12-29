Infinity Studio представила реалистичную статуэтку Эшли Грэм из ремейка Resident Evil 4 за за $3000

Capcom и Infinity Studio объявили о начале приема предварительных заказов на полноразмерную статуэтку Эшли Грэм из ремейка хоррора Resident Evil 4. Статуэтка в масштабе 1:2 (84 см) изображает одну из главных героинь игры с реалистичными чертами лица в наряде из натуральной ткани.

Для придания дополнительной реалистичности Infinity Studio использовали платиновый силикон, чтобы кожа Эшли выглядела «реалистично». Волосы были созданы из синтетических волокон, а глаза — это уменьшенные версии протезных глаз, благодаря чему они выглядят максимально похожими на настоящие человеческие глаза.

Наряд Эшли выполнен из специальной муслиновой ткани и отделан детализированной вышивкой на шарфе и других элементах одежды, из-за чего создается впечатление, будто ее вытащили прямо из Resident Evil 4 и заморозили во времени.

Поверхность платформы украшена LED-подсветкой в виде фонаря и зажженных свечей. Высота статуи составляет 84 см, ширина — 48 см, глубина — 37 см. Доставка по предзаказу запланирована на конец 2026 — начало 2027 года. Тираж составит 299 экземпляров по цене $3385 (~272 тыс. руб).