iPhone 15 Pro получит версии ремейка Resident Evil 4, Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage и Death Stranding ©

Apple заявила, что ее iPhone 15 Pro представляет собой «следующее поколение мобильных игр» с поддержкой консольных и компьютерных игр, ранее недоступных на мобильном оборудовании.

iPhone 15 Pro, представленный на сегодняшнем мероприятии Apple Wonderlust Event, получит линейку ААА-игр, включая Resident Evil 4 Remake (позднее в 2023 году), Resident Evil Village (позднее в 2023 году), Death Stranding (позднее в 2023 году) и Assassin's Creed Mirage (в начале 2024 года). Все игры получат нативные версии, то есть они не будут урезаны из-за железа. Apple также анонсировала огромные улучшения производительности и трассировку лучей для игр на iPhone.

Это представляет собой огромную веху для мобильных игр, поскольку выпуск Assassin's Creed Mirage на iPhone 15 Pro станет первым случаем, когда игра Assassin's Creed для консолей/ПК будет работать на iOS. Не путать с облачной потоковой передачей или предстоящей игрой Assassin's Creed, предназначенной только для мобильных устройств.