iPhone 15 Pro получит версии ремейка Resident Evil 4, Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage и Death Stranding

Apple заявила, что ее iPhone 15 Pro представляет собой «следующее поколение мобильных игр» с поддержкой консольных и компьютерных игр, ранее недоступных на мобильном оборудовании.
iPhone 15 Pro, представленный на сегодняшнем мероприятии Apple Wonderlust Event, получит линейку ААА-игр, включая Resident Evil 4 Remake (позднее в 2023 году), Resident Evil Village (позднее в 2023 году), Death Stranding (позднее в 2023 году) и Assassin's Creed Mirage (в начале 2024 года). Все игры получат нативные версии, то есть они не будут урезаны из-за железа. Apple также анонсировала огромные улучшения производительности и трассировку лучей для игр на iPhone.
Это представляет собой огромную веху для мобильных игр, поскольку выпуск Assassin's Creed Mirage на iPhone 15 Pro станет первым случаем, когда игра Assassin's Creed для консолей/ПК будет работать на iOS. Не путать с облачной потоковой передачей или предстоящей игрой Assassin's Creed, предназначенной только для мобильных устройств.
На 6 дюймах играть в Резики? ну хотя бы на iPade бы чтоли
В 15 Pro почти 7, на Свитче и Стимдеке лишь слегка больше.
На свиче 6.2 вообще. Это на олед 7
Ну да, я Олед версию имел ввиду.
Тут проблема не в дюймах, а в управлении. Как играть в экшен игру, где порой требуется быстрый и отзывчивый контроль с сенсорным управлением. Подключать дополнительную гарнитуру? Так это костыли. Так же зная сколько работает стандартный айфон в обычном режиме, сколько проживёт этот под такой нагрузкой. Ну поиграешь ты немного и дальше что, бежать к розетки, ходить с зарядником или пауербанком, очередные костыли. Ну и самое главное, как эти игры будут выглядеть на этом устройстве, я лично сомневаюсь что обойдётся без кастрации графики.
и сенсор)
Тут блин целые коробки собирают люди чтобы в эти игры поиграть и получить хотя бы 60 ФПС
А кто-то будет на ифоне спокойно запускать
Обидно слушай
Думаем
Над чем?
Похоже нас ждем новое оказуаливание игры.
Что-то даже прям интересно стало
Я думаю это как с первым айфоном если как то выстрелит то подтянутся и другие.Тем более щас железо мобильное на низком разрешении уже тянет в 30 фпс все нормально оптимизированные игры.Мощный смарт уже тянет в 25 и выше кадров Но мен Скай на эмуле свича.А если бы работал напрямую то и средний сегмент бы задел.И вообще уже давно нужно выпускать смарты на урезаных полных виндовс.Вон можно поставить 11 винду на некоторые редми и прекрасно гамать в сталкача с хабом клавой мышью.
Только они так и останутся скорее всего чисто эксклюзивами Эппл, как и осталась Divinity Original Sin 2, которую портировали на яблоко 2 года назад ещё, но на Андроиде она так и не появилась. Они деньги не жалеют в отличии от Гугла на такие крутые порты, ну и на Эппл выгодней продавать, там цена на игры повыше и аудитория побогаче в целом. Тут на Эппл идут порты уже игр, который Свич уже не тянет. Да и не все хотят замаричаваться с достаточно сырыми эмуляторами Свича, там драйвера нужно подискивать и прочее, Зельда, к примеру, не идёт нормально даже на топовых смартах.
задумка конечно крутая. но что то я сомневаюсь что это будет пользоваться популярностью.
первые и главное это цена. думаю они и будут стоить как полноценные ААА. ну может чуть дешевле. не 70 а допустим 50$ ну ладно 40$. все равно убер дофига для мобилки.
во вторых мобильные системы в разы более капризные к оптимизации и ошибкам. так что привет вылеты и не запуски. и вообще не факт что разработчик не положит болт на все это через пару месяцев и уже через пол года - год при выходе новой крупной обновы ОС все совсем не перестанет работать и зупускаться.
ну и последнее это атмосфера и погружение. им можно сказать пока)
так что хз. как эксперимент сойдет. но как что то полноценное, очень сильно сомневаюсь.
Ну думаю Эппл заказала порты, не только потому, чтобы эти игры успешно продавать, может быть они даже не надеются на успешные продажи, так как давно известно, что на мобилках доминируют условно-бесплатные дрочильни. Мне кажется им надо как-то дополнительно подстегнуть интерес к старшей моделе 15 Pro, которая по слухам будет стоить ещё дороже 14 Pro. Я думаю человек, который может себе позволить купить Iphone 15 Pro на старте продаж, сможет себе позволить купить и эти экзы-порты.
я могу себе позволить купить коробку набитую 15 про. (если под позволить подразумевается хватит денег что бы не остаться без штанов) но естественно я этого делать не буду. так как у меня не салома вместо мозга. ведь уже через пару месяцев он скинет в цену почти вдвоя. и так же я не вижу смысла в покупке игры на 2-4к на мобилку. ибо ну это же мобилка.....
касательно же цен. только что закончилась презентация. обычный 15 стоит столько же как и 14. 15 про и про макс подешевели на 100$
так что слухи не оправдались)
Вы тоже зашли сюда прочитав Lies of P!?😁