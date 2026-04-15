Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.2 18 854 оценки

Исполнитель роли Леона Кеннеди назвал свою любимую крутую фразу персонажа

На этой неделе издание Polygon обнародовало список из 100 величайших цитат в истории видеоигр. Редакция признает: после прочтения у любого фаната найдется пара претензий к тому, что его любимую фразу "забыли". Особенно жаркие споры внутри команды вызвала серия Resident Evil, которую пришлось искусственно ограничивать парой реплик, чтобы уместить в список другие игры.

Лучшей цитатой всех времен редакция Polygon сочла реплику Леона Кеннеди из Resident Evil 4: "Куда это они все? В кино, что ли?". По мнению авторов, эта фраза, прозвучавшая после самого напряженного момента в игре, идеально отражает умение Capcom смешивать ужас и комедию.

Однако у самого голоса Леона - актера Ника Апостолидиса - другое мнение. В интервью Polygon он признался, что его сердце принадлежит другой фразе.

Одна из моих любимых - из оригинальной Resident Evil 4, и она же прозвучала в ремейке. Это "Hasta luego!". Я фанат "Терминатора", и для меня это был отсыл к легендарному "Hasta la vista, baby". В детстве это казалось верхом крутости, а спустя 20 лет я сам произнес эту фразу. Это взорвало мне мозг.

Стоит отметить, что простое испанское "До свидания", которое Леон бросает, взрывая бочку с врагами, даже не входило в шорт-лист редакции Polygon. Но, по словам Апостолидиса, именно такие колкости делают персонажа не одномерным крутым парнем, а любимцем миллионов.

Summor Ner
North235

Жаль наши локализаторы запороли эту фразу в ремейке. Если память не изменяет там что-то типа "Отправляйся в ад".

Беккер5443

Дааа стильное его фраза была "Куда это они все? В кино, что ли?" 😂😂😂😂🤟🤟🤟🤟

yrroodd

В оригинале были хорошие рофлы,в ремейке они немного другие.
Салазар: "Всё!Шутки кончились!Я посылаю за тобой свою правую руку!"
Леон : "Твоя правая рука отсоединяется!?"

ZNGRU

А мне понравилась фраза - ВСЁ CПИ3ДИЛИ.
Ну помните же, после попадания в плен и очнувшись без куртки и оружия в сарае, Леон произносит эту фразу с океаном эмоций внутри себя.

