Исполнитель роли Леона Кеннеди назвал свою любимую крутую фразу персонажа

На этой неделе издание Polygon обнародовало список из 100 величайших цитат в истории видеоигр. Редакция признает: после прочтения у любого фаната найдется пара претензий к тому, что его любимую фразу "забыли". Особенно жаркие споры внутри команды вызвала серия Resident Evil, которую пришлось искусственно ограничивать парой реплик, чтобы уместить в список другие игры.

Лучшей цитатой всех времен редакция Polygon сочла реплику Леона Кеннеди из Resident Evil 4: "Куда это они все? В кино, что ли?". По мнению авторов, эта фраза, прозвучавшая после самого напряженного момента в игре, идеально отражает умение Capcom смешивать ужас и комедию.

Однако у самого голоса Леона - актера Ника Апостолидиса - другое мнение. В интервью Polygon он признался, что его сердце принадлежит другой фразе.

Одна из моих любимых - из оригинальной Resident Evil 4, и она же прозвучала в ремейке. Это "Hasta luego!". Я фанат "Терминатора", и для меня это был отсыл к легендарному "Hasta la vista, baby". В детстве это казалось верхом крутости, а спустя 20 лет я сам произнес эту фразу. Это взорвало мне мозг.

Стоит отметить, что простое испанское "До свидания", которое Леон бросает, взрывая бочку с врагами, даже не входило в шорт-лист редакции Polygon. Но, по словам Апостолидиса, именно такие колкости делают персонажа не одномерным крутым парнем, а любимцем миллионов.