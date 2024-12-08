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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.3 14 298 оценок

Используя искусственный интеллект, создали трейлер к фильму, основанному на игре Resident Evil 4 в стиле 80-х годов

Serious Ash
Новости

Эта концепт-версия трейлера обладает всем ностальгическим очарованием боевика-ужасов 80-х годов, с сочетанием внутреннего ужаса, героического действия и жуткой атмосферы. Она сочетает в себе элементы, характерные для этого периода: напряженные моменты внутреннего ужаса, динамичные боевые сцены и атмосферу, пропитанную тревожным предчувствием. Герои, сталкивающиеся с неизведанными и зловещими силами, будут вынуждены проявлять не только храбрость, но и умение действовать в условиях, когда каждый шаг может привести к неожиданной угрозе.

Сделанная в духе ретро-боевиков и хорроров того времени, просмотр создаёт у игроков ощущение, что они переживают ностальгическое путешествие через мрачные коридоры и забытые уголки мира, наполненные зловещими монстрами и загадками.

Автором данного ролика является человек под ником Sora AI, выложивший в дальнейшем своё творение на YouTube-канале.

66
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
UnRus

Таких трейлеров миллиард и маленькая тележка. И этот еще и самый уродливый

30
RavinSakara

Эшли тут явно выглядит лучше, чем ремейке.

-2
Евгений Сверский

Стилистика ранних 70

13
askazanov

Прикольно! Ада Вонг секси!)

8
AGS37

ничоси ствол, притом двойной))

6
kalavashok tribagov

да это разве пушка? вот пушка!

33
Бабин Син

вот что должны продавать торговцы, а не хлам всякий.

2
Rolento

странно что никто раньше до такого не додумался

0
алексгрин611

о боги,ну сейчас только ленивый через нейросеть не создаёт калоролики. Весь ютуб завален подобным

5
Hulio Achoa

Кинь ссылку на свой калоролик или ты из этих, из ленивых?

9
Elkanter

А добротно, аля Зловещие мертвецы

4
Пользователь ВКонтакте

Да хватит уже. Однообразие // Александр Владимирович

4
Snake2105

Я бы посмотрел такой фильм

4
xasvx

Я считаю круто - Шедевр

2
Rensky27
выложивший в дальнейшем своё творение на YouTube-канале.

своё???

2
MrFeniks007

Страшна вырубай!

1
Пользователь ВКонтакте

Баленсиаги не хватает // Димитрий Паскевич-Пекод

1
hi-hat

Очередное косячное гoвнo. Я не знаю... Вы если так не видите, то хотя бы стоп-кадр делайте, лол. У вас чо нейронка не выдаст - так всё шедевр, причём такой, что накидает и игровой и кино индустрии одновременно. Да да, верим и дальше в это. Не спорю некая атмосфера есть, но на этом все плюсы заканчиваются.

1
Trilemma

Постепенно готовят замену человечеству и каждому отведена своя роль, даже маленькому никому не заметному винтику сайта Плейграунд

-1
Федя Кочегар

Какая жуть как в фильмах ужасов

0
ArhangelMichael

круть

0
Владимир Дизель

Главные герои совсем не похожи.

0
StarSoldier

ни то магия ни то наука, о чем непонятно

хомячкам сойдет

0
Vlad Korolev

вот когда геймплейная графика будет именно такой - тогда это будет прорыв на следующий уровень по ней. шансы есть у человечества.

0
Dimitry Arsenev

Будут говорить - плохая графика, вон на стенах пещер текстуры низкого качества.

0
postal-1024

Надо усложнить ему задачу, пусть создаст Виннипуха советского на современный лад от нетфликса, в стиле Аркейна)

0
Dimitry Arsenev

Пяточёк-Джинкс, с пушкой на разборку с пчёлами приходит.

0
Sikator93

Почему у ИИ такая проблема с руками, то гнутся очень странно, у кого 6 пальцев, у кого то 4, у кого то кисть вывернута в обратную сторону.

0
GoliafJx

У многих людей проблема в рисовании рук. ИИ не лучше.

1
Whiplasher95

Обычно видел ai это кринж, но это видео мне понравилось, жутковатое.

0
EstimableNygrath

Прогресс в генерации контента значительно вырос. Представляю, что будет лет через 3-5.

Ада Вонг и тут так же хороша ))

Интересная экранизация. У ИИ до сих пор проблемы с пальцами.

0
Trilemma
Представляю, что будет лет через 3-5.

Будет Detroit: Become Human

0
ComprehensiveEmory

Ада хороша. Леон здесь больше похож на голубого. Эшли на шлюху.

0
Чукча в чуме

Такое ощущение что описание тоже искусственный интеллект писал...

0
Lorenzo Lamas

я бы эшли отлизал !!!!

-1
FRANKE_N_S_T_E_I_N

Наркоманим по маленьку?

-2
Lexale

Уф я бы вдул Эшли

-3
Ashley33

Эмма Стоун хороша, да.

2
Уральский чекист

Обожаю серию RE

-3
Беккер5443

говорят что сериал провалился, аниме резик куда круче.

-9
Евгений Сверский

Продолжай плотно держать в курсе

9
Евгений Сверский Беккер5443

Забавно, что по одной только стилистике комментария можно распознать школьника)

5
Беккер5443 Евгений Сверский

говорит мне тот, кто не фанат.

-7
LeoMacReady Беккер5443

Причём тут фанат не фанат? Он про стилистику тебе сказал. Как ты предложения формулируешь. Причём тут, блэт, фанат?

0