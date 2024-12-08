Используя искусственный интеллект, создали трейлер к фильму, основанному на игре Resident Evil 4 в стиле 80-х годов

Эта концепт-версия трейлера обладает всем ностальгическим очарованием боевика-ужасов 80-х годов, с сочетанием внутреннего ужаса, героического действия и жуткой атмосферы. Она сочетает в себе элементы, характерные для этого периода: напряженные моменты внутреннего ужаса, динамичные боевые сцены и атмосферу, пропитанную тревожным предчувствием. Герои, сталкивающиеся с неизведанными и зловещими силами, будут вынуждены проявлять не только храбрость, но и умение действовать в условиях, когда каждый шаг может привести к неожиданной угрозе.
Сделанная в духе ретро-боевиков и хорроров того времени, просмотр создаёт у игроков ощущение, что они переживают ностальгическое путешествие через мрачные коридоры и забытые уголки мира, наполненные зловещими монстрами и загадками.
Автором данного ролика является человек под ником Sora AI, выложивший в дальнейшем своё творение на YouTube-канале.
Таких трейлеров миллиард и маленькая тележка. И этот еще и самый уродливый
Эшли тут явно выглядит лучше, чем ремейке.
Стилистика ранних 70
Прикольно! Ада Вонг секси!)
ничоси ствол, притом двойной))
да это разве пушка? вот пушка!
вот что должны продавать торговцы, а не хлам всякий.
странно что никто раньше до такого не додумался
о боги,ну сейчас только ленивый через нейросеть не создаёт калоролики. Весь ютуб завален подобным
Кинь ссылку на свой калоролик или ты из этих, из ленивых?
А добротно, аля Зловещие мертвецы
Да хватит уже. Однообразие // Александр Владимирович
Я бы посмотрел такой фильм
Я считаю круто - Шедевр
своё???
Страшна вырубай!
Баленсиаги не хватает // Димитрий Паскевич-Пекод
Очередное косячное гoвнo. Я не знаю... Вы если так не видите, то хотя бы стоп-кадр делайте, лол. У вас чо нейронка не выдаст - так всё шедевр, причём такой, что накидает и игровой и кино индустрии одновременно. Да да, верим и дальше в это. Не спорю некая атмосфера есть, но на этом все плюсы заканчиваются.
Постепенно готовят замену человечеству и каждому отведена своя роль, даже маленькому никому не заметному винтику сайта Плейграунд
Какая жуть как в фильмах ужасов
круть
Главные герои совсем не похожи.
ни то магия ни то наука, о чем непонятно
хомячкам сойдет
вот когда геймплейная графика будет именно такой - тогда это будет прорыв на следующий уровень по ней. шансы есть у человечества.
Будут говорить - плохая графика, вон на стенах пещер текстуры низкого качества.
Надо усложнить ему задачу, пусть создаст Виннипуха советского на современный лад от нетфликса, в стиле Аркейна)
Пяточёк-Джинкс, с пушкой на разборку с пчёлами приходит.
Почему у ИИ такая проблема с руками, то гнутся очень странно, у кого 6 пальцев, у кого то 4, у кого то кисть вывернута в обратную сторону.
У многих людей проблема в рисовании рук. ИИ не лучше.
Обычно видел ai это кринж, но это видео мне понравилось, жутковатое.
Прогресс в генерации контента значительно вырос. Представляю, что будет лет через 3-5.
Ада Вонг и тут так же хороша ))
Интересная экранизация. У ИИ до сих пор проблемы с пальцами.
Будет Detroit: Become Human
Ада хороша. Леон здесь больше похож на голубого. Эшли на шлюху.
Такое ощущение что описание тоже искусственный интеллект писал...
я бы эшли отлизал !!!!
Наркоманим по маленьку?
Уф я бы вдул Эшли
Эмма Стоун хороша, да.
Обожаю серию RE
говорят что сериал провалился, аниме резик куда круче.
Продолжай плотно держать в курсе
Забавно, что по одной только стилистике комментария можно распознать школьника)
говорит мне тот, кто не фанат.
Причём тут фанат не фанат? Он про стилистику тебе сказал. Как ты предложения формулируешь. Причём тут, блэт, фанат?