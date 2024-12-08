Используя искусственный интеллект, создали трейлер к фильму, основанному на игре Resident Evil 4 в стиле 80-х годов

Эта концепт-версия трейлера обладает всем ностальгическим очарованием боевика-ужасов 80-х годов, с сочетанием внутреннего ужаса, героического действия и жуткой атмосферы. Она сочетает в себе элементы, характерные для этого периода: напряженные моменты внутреннего ужаса, динамичные боевые сцены и атмосферу, пропитанную тревожным предчувствием. Герои, сталкивающиеся с неизведанными и зловещими силами, будут вынуждены проявлять не только храбрость, но и умение действовать в условиях, когда каждый шаг может привести к неожиданной угрозе.

Сделанная в духе ретро-боевиков и хорроров того времени, просмотр создаёт у игроков ощущение, что они переживают ностальгическое путешествие через мрачные коридоры и забытые уголки мира, наполненные зловещими монстрами и загадками.

Автором данного ролика является человек под ником Sora AI, выложивший в дальнейшем своё творение на YouTube-канале.