Из ремейка Resident Evil 4 собирались вырезать культовую шутку Леона ©

Capcom проделала отличную работу с ремейком Resident Evil 4, переосмыслив свою классику, обновив ее и обогатив новым контентом и механикой, удалив при этом некоторые элементы из оригинальной игры 2005 года.

Среди удалений также есть слова, произнесенные Леоном во время приключения, и хотя персонаж остается в значительной степени верным своему первоначальному образу, несмотря на более серьезные тона ремейка, некоторые из самых известных фраз исчезли. Но, похоже, даже его самая известная и любимая фанатами фраза почти была удалена: эта фраза «where's everyone going, bingo?», в русском варианте звучит как «куда это они все? В кино что ли?», произносимая в конце битвы в деревне.

Чтобы раскрыть предысторию для IGN.com, Ник Апостолидес, актер озвучивания Леона, рассказал, что в первоначальном сценарии его персонаж должен был сказать совершенно другую фразу после того, как битва на деревенской площади закончилась.

«На самом деле они написали другую фразу вместо исходной, мы записали ее несколько раз, но это не сработало, поэтому кинематографический режиссер сказал: «Черт, давайте оставим старую фразу». В конце концов мы это сделали, и она осталась в полной игре», — сказал Апостолидес

Актёр, однако, не рассказал, какой была альтернативная шутка.

Забавные диалоги — одна из причин, по которой оригинальная Resident Evil 4 стала такой любимой, и, за исключением некоторых удалений, ремейк также в значительной степени следует тому же пути, давая Леону новые шутки, дополняющие классику.