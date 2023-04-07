Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 243 оценки

Из ремейка Resident Evil 4 собирались вырезать культовую шутку Леона

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monk70
Новости

Capcom проделала отличную работу с ремейком Resident Evil 4, переосмыслив свою классику, обновив ее и обогатив новым контентом и механикой, удалив при этом некоторые элементы из оригинальной игры 2005 года.

Среди удалений также есть слова, произнесенные Леоном во время приключения, и хотя персонаж остается в значительной степени верным своему первоначальному образу, несмотря на более серьезные тона ремейка, некоторые из самых известных фраз исчезли. Но, похоже, даже его самая известная и любимая фанатами фраза почти была удалена: эта фраза «where's everyone going, bingo?», в русском варианте звучит как «куда это они все? В кино что ли?», произносимая в конце битвы в деревне.

Чтобы раскрыть предысторию для IGN.com, Ник Апостолидес, актер озвучивания Леона, рассказал, что в первоначальном сценарии его персонаж должен был сказать совершенно другую фразу после того, как битва на деревенской площади закончилась.

«На самом деле они написали другую фразу вместо исходной, мы записали ее несколько раз, но это не сработало, поэтому кинематографический режиссер сказал: «Черт, давайте оставим старую фразу». В конце концов мы это сделали, и она осталась в полной игре», — сказал Апостолидес

Актёр, однако, не рассказал, какой была альтернативная шутка.

Забавные диалоги — одна из причин, по которой оригинальная Resident Evil 4 стала такой любимой, и, за исключением некоторых удалений, ремейк также в значительной степени следует тому же пути, давая Леону новые шутки, дополняющие классику.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Сyberpunk
Актёр, однако, не рассказал, какой была альтернативная шутка.

"Эшли, твою мать!" 😂

3
saa0891

Самая прикольная фраза в ремейке это когда Леона хватают и потом он обнаруживает что инвентарь пуст.

Кстати в ремейке в эпизодах с Эшли и Луисом они куда больше комментируют чем это было в оригинале,да и вообще сами эпизоды сделаны намного круче чем в оригинале,да и вообще многие моменты в подаче сюжеты сделаны куда атмосферней.

2
DarkTenshi666
Но, похоже, даже его самая известная и любимая фанатами фраза почти была удалена: эта фраза «where's everyone going, bingo?», в русском варианте звучит как «куда это они все? В кино что ли?»

она была не почти удалена, а просто ЗАМЕНЕНА в русском варианте, правда хз почему

0
Maxthon80

Как обычно конченные локализаторы, за которую я и не особо люблю русскую озвучку.

-6
AnotheRandomUser

Потому что игра в бинго- это чисто американская тема и шутка рисковала не зайти ценителям лесной братвы.

-3
LordOfTheMonkeys

Там же написано, что не удалось записать другую шутку и оставили. Если бы удалось - ЭТУ бы удалили

0
Executor666

«На самом деле они написали другую фразу вместо исходной, мы записали ее несколько раз, но это не сработало, поэтому кинематографический режиссер сказал: «Черт, давайте оставим старую фразу». В конце концов мы это сделали, и она осталась в полной игре», — сказал Апостолидес.
Как же я вас, копипастеров одноклеточных, ненавижу. -_-

0
Maxthon80
Леону новые шутки, дополняющие классику.

Ага Петросянские шутки современного юмора, который не смешной. Не стоит забывать и про Русскую локализацию с отсебятиной..

-1
Executor666

Да, там реально уши в трубочки от кринжа сворачивались.

-2
МАХАН МАХАНОВИЧ
Не стоит забывать и про Русскую локализацию с отсебятиной..

Учить английский снова?

1
Sickofitall

Там и так кучу всего вырезали, не нахваливайте просто так.

-2
Andvolg3n

Не надо тут устраивать нытье. Если что не нравится, играй в оригинал

-10
Sickofitall Andvolg3n

Ты нытьё от недовольства отличай, сынок.

3
Andvolg3n Sickofitall

Кто тут ещё сынок? Ремейк вышел отличным, но все равно находятся слишком упоротые фанаты оригинала, которые чем-то недовольны. Какую игру вообще вы хотели, не понимаю совсем

0