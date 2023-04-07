Из ремейка Resident Evil 4 собирались вырезать культовую шутку Леона

Capcom проделала отличную работу с ремейком Resident Evil 4, переосмыслив свою классику, обновив ее и обогатив новым контентом и механикой, удалив при этом некоторые элементы из оригинальной игры 2005 года.
Среди удалений также есть слова, произнесенные Леоном во время приключения, и хотя персонаж остается в значительной степени верным своему первоначальному образу, несмотря на более серьезные тона ремейка, некоторые из самых известных фраз исчезли. Но, похоже, даже его самая известная и любимая фанатами фраза почти была удалена: эта фраза «where's everyone going, bingo?», в русском варианте звучит как «куда это они все? В кино что ли?», произносимая в конце битвы в деревне.
Чтобы раскрыть предысторию для IGN.com, Ник Апостолидес, актер озвучивания Леона, рассказал, что в первоначальном сценарии его персонаж должен был сказать совершенно другую фразу после того, как битва на деревенской площади закончилась.
«На самом деле они написали другую фразу вместо исходной, мы записали ее несколько раз, но это не сработало, поэтому кинематографический режиссер сказал: «Черт, давайте оставим старую фразу». В конце концов мы это сделали, и она осталась в полной игре», — сказал Апостолидес
Актёр, однако, не рассказал, какой была альтернативная шутка.
Забавные диалоги — одна из причин, по которой оригинальная Resident Evil 4 стала такой любимой, и, за исключением некоторых удалений, ремейк также в значительной степени следует тому же пути, давая Леону новые шутки, дополняющие классику.
"Эшли, твою мать!" 😂
Самая прикольная фраза в ремейке это когда Леона хватают и потом он обнаруживает что инвентарь пуст.
Кстати в ремейке в эпизодах с Эшли и Луисом они куда больше комментируют чем это было в оригинале,да и вообще сами эпизоды сделаны намного круче чем в оригинале,да и вообще многие моменты в подаче сюжеты сделаны куда атмосферней.
она была не почти удалена, а просто ЗАМЕНЕНА в русском варианте, правда хз почему
Как обычно конченные локализаторы, за которую я и не особо люблю русскую озвучку.
Потому что игра в бинго- это чисто американская тема и шутка рисковала не зайти ценителям лесной братвы.
Там же написано, что не удалось записать другую шутку и оставили. Если бы удалось - ЭТУ бы удалили
«На самом деле они написали другую фразу вместо исходной, мы записали ее несколько раз, но это не сработало, поэтому кинематографический режиссер сказал: «Черт, давайте оставим старую фразу». В конце концов мы это сделали, и она осталась в полной игре», — сказал Апостолидес.
Как же я вас, копипастеров одноклеточных, ненавижу. -_-
Ага Петросянские шутки современного юмора, который не смешной. Не стоит забывать и про Русскую локализацию с отсебятиной..
Да, там реально уши в трубочки от кринжа сворачивались.
Учить английский снова?
Там и так кучу всего вырезали, не нахваливайте просто так.
Не надо тут устраивать нытье. Если что не нравится, играй в оригинал
Ты нытьё от недовольства отличай, сынок.
Кто тут ещё сынок? Ремейк вышел отличным, но все равно находятся слишком упоротые фанаты оригинала, которые чем-то недовольны. Какую игру вообще вы хотели, не понимаю совсем